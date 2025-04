Kepler-10c | INAF scopre un possibile Mondo d’Acqua

INAF) ha compiuto una misurazione di elevata precisione della massa del pianeta extrasolare Kepler-10c, suggerendo che esso possa essere in gran parte composto da ghiaccio d'acqua. Lo studio, pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics , si è avvalso dei dati raccolti dallo spettrografo . 🔗 (Adnkronos) – Un team internazionale di ricerca guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica () ha compiuto una misurazione di elevata precisione della massa del pianeta extrasolare-10c, suggerendo che esso possa essere in gran parte composto da ghiaccio d'acqua. Lo studio, pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics , si è avvalso dei dati raccolti dallo spettrografo . 🔗 Periodicodaily.com

Scoperto un pianeta composto solo da acqua e ghiaccio: cosa sappiamo di Kepler-10c - Un gruppo di studiosi guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) è riuscito a determinare massa e densità dell'esopianeta Kepler-10c: perché ... 🔗fanpage.it

Pianeta di acqua svelato dai cieli delle Canarie - Un team guidato dall’Inaf ha misurato con grande precisione la massa del pianeta Kepler-10c, definendolo come un possibile mondo in gran parte composto da ghiaccio di acqua. Lo studio, pubblicato oggi ... 🔗media.inaf.it

Un pianeta d’acqua svelato dai cieli delle Canarie - Una scoperta rivoluzionaria nel sistema Kepler-10 Dalle Isole Canarie, precisamente dal Telescopio nazionale Galileo (Tng), arriva una delle rivelazioni più affascinanti degli ultimi anni in ambito as ... 🔗informazione.it