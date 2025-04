Ken Loach e la lettera in difesa di San Siro | Un orrore pensare di perderlo

Loach prende posizione per salvare lo stadio di San Siro con una lettera inviata alla studiosa di politiche urbane e giornalista Lucia Tozzi. Loach è un grande appassionato di calcio, sport che ha raccontato anche nei suoi film e per questo ha deciso di scrivere questa lettera per tentare di salvare la "Scala del calcio” milanese famosa in tutto il mondo, che sarà quasi del tutto abbattuta per costruire il nuovo stadio di Inter e Milan.La lettera"Condivido il tuo orrore per la possibilità di perdere lo stadio di San Siro - scrive il regista -. È difficile credere che lo stadio di San Siro sia in pericolo. È uno dei più grandi e storici stadi di calcio al mondo, rispettato dai tifosi di tutto il mondo. L'idea della sua distruzione è sconvolgente e non deve essere permesso che accada”. 🔗 Ilgiorno.it - Ken Loach e la lettera in difesa di San Siro: “Un orrore pensare di perderlo” Milano, 30 aprile 2025 – Anche il regista e sceneggiatore britannico Kenprende posizione per salvare lo stadio di Sancon unainviata alla studiosa di politiche urbane e giornalista Lucia Tozzi.è un grande appassionato di calcio, sport che ha raccontato anche nei suoi film e per questo ha deciso di scrivere questaper tentare di salvare la "Scala del calcio” milanese famosa in tutto il mondo, che sarà quasi del tutto abbattuta per costruire il nuovo stadio di Inter e Milan.La"Condivido il tuoper la possibilità di perdere lo stadio di San- scrive il regista -. È difficile credere che lo stadio di Sansia in pericolo. È uno dei più grandi e storici stadi di calcio al mondo, rispettato dai tifosi di tutto il mondo. L'idea della sua distruzione è sconvolgente e non deve essere permesso che accada”. 🔗 Ilgiorno.it

