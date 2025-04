Keira Knightley con abito Coquette ricoperto di fiocchi alla sfilata di Chanel

sfilata Chanel Cruise 2025-26, presentata a Villa d'Este sul Lago di Como, Keira Knightley ha optato per un look black and white.L'attrice ha indossato un abito lungo della collezione AI 2025 di Chanel composto da maniche lunghe a campana e ben sette fiocchi neri distribuiti su tutto il corpetto e sulle spalle. Keira Knightley ha completato la mise con occhiali da sole, cintura di perle e slingback bicolore. Anche Dua Lipa alla sfilata Couture di Chanel lo scorso gennaio era infiocchetatta dalla testa ai piedi. Mentre Dior ha appena lanciato una collezione di accessori dove spiccano su tutti i fermagli bow per i capelli. Da elemento funzionate a puro decoro, il fiocco si conferma l'ultimo trend per dare carattere ai look della primavera estate 2025.

