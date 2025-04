Katherine Heigl | Non rimpiango di aver lasciato Hollywood Non riuscirei a lasciare i miei figli per lavorare

Dopo essere stata la Izzie Stevens di Grey's Anatomy e aver preso parte a tante commedie al cinema, l'attrice ha deciso di ritirarsi a vita privata

Katherine Heigl: "Non rimpiango di aver lasciato Hollywood" - Chiusa la parentesi nel mondo dello spettacolo, per l'attrice oggi la famiglia viene prima di tutto e ha già trovato un altro ambito in cui incanalare le proprie energie. La bionda dottoressa di Grey's Anatomy Izzie Stevens oggi è solo un lontano ricordo. Da tempo Katherine Heigl ha lasciato Hollywood per vivere nello Utah con il marito, il cantautore Josh Kelley, alla ricerca di un'esistenza più significativa. 🔗movieplayer.it

Dopo Matrix, Carrie Ann-Moss ha rinunciato a una grandiosa offerta per fare la mamma: "Non rimpiango niente" - L'interprete di Trinity ha rinunciato a ruoli appetibili per trascorrere più tempo coi figli e non si pente di aver anteposto la famiglia al lavoro. Carrie Ann-Moss non rimpiange di aver sacrificato la carriera per fare la mamma dopo l'incredibile successo di Matrix. Nei panni della volitiva Trinity, l'attrice ha affiancato Keanu Reeves e Laurence Fishburne nell'action del 1999 dei fratelli Wachowski per poi fare ritorno nei due sequel girati back-to-back, Matrix: Reloaded e Matrix: Revolutions, entrambi usciti nel 2003. 🔗movieplayer.it

