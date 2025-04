Kate Middleton una principessa sempre più bionda

Kate Middleton d’Inghilterra stanno festeggiano il loro 14esimo anniversario di matrimonio con una visita di due giorni sull’isola di Mull, in Scozia. Per l’occasione la principessa di Galler ha sfoggiato un nuovo look. I lunghi capelli castani sono stati illuminati da sfumature bionde, che hanno dato ulteriore radiosità al suo viso.I nuovi capelli biondi di Kate Middleton: la sfumatura è nocciolaLa coppia è arrivata sull’isola il 29 aprile e ha salutato la folla che si era radunata ad attenderli, e la principessa Kate ha subito attirato l’attenzione per il nuovo colore di capelli: base nocciola illuminata da riflessi dorati che brillavano al sole, valorizzati dalla leggera ondulazione delle lunghe ciocche. GUARDA LE FOTOKate Middleton e le altre a Wimbledon 2024: acconciature capelli da copiare Catherine, 43 anni, non ha dunque optato per un biondo “totale”, ma ha sostituito il castano cioccolato fondente con una tonalità tendente al caramello che si è perfettamente mescolata alla sua base. 🔗 Amica.it - Kate Middleton, una principessa sempre più bionda William ed’Inghilterra stanno festeggiano il loro 14esimo anniversario di matrimonio con una visita di due giorni sull’isola di Mull, in Scozia. Per l’occasione ladi Galler ha sfoggiato un nuovo look. I lunghi capelli castani sono stati illuminati da sfumature bionde, che hanno dato ulteriore radiosità al suo viso.I nuovi capelli biondi di: la sfumatura è nocciolaLa coppia è arrivata sull’isola il 29 aprile e ha salutato la folla che si era radunata ad attenderli, e laha subito attirato l’attenzione per il nuovo colore di capelli: base nocciola illuminata da riflessi dorati che brillavano al sole, valorizzati dalla leggera ondulazione delle lunghe ciocche. GUARDA LE FOTOe le altre a Wimbledon 2024: acconciature capelli da copiare Catherine, 43 anni, non ha dunque optato per un biondo “totale”, ma ha sostituito il castano cioccolato fondente con una tonalità tendente al caramello che si è perfettamente mescolata alla sua base. 🔗 Amica.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kate Middleton e il matrimonio, come è cambiata la principessa del Galles - (Adnkronos) – Kate Middleton si è dovuta adattare a uno stile di vita completamente diverso da quello a cui era abituata, quando ha sposato il principe William. C'è infatti un cambiamento personale che soltanto le persone a lei più vicine avrebbero notato. Chiunque abbia visto le interviste televisive della principessa del Galles si sarà accorto […] 🔗periodicodaily.com

Kate Middleton, il look di lusso che solo una Principessa molto ricca si può permettere - Kate Middleton è tra le pochissime che può permettersi il look di lusso esclusivo. Qui non si tratta di brand dai costi improponibili o di modelli esclusivi, ma di un particolare outfit, definito “1% luxe look” che solo certe donne, meglio se Principesse, possono indossare. Si tratta del look total white. Kate Middleton, la passione per i look monocromatici Kate Middleton ama i completi monocromatici. 🔗dilei.it

Kate Middleton fuori dagli schemi, la regola di moda non scritta infranta dalla Principessa - Kate Middleton è stata nuovamente protagonista di un evento pubblico della Monarchia Inglese al fianco del marito William d’Inghilterra. L’agenda della Principessa del Galles si fa sempre più ricca di appuntamenti, dando prova della sua graduale ripresa dopo i mesi terribili vissuti a inizio 2024, dopo la scoperta di essere affetta da un tumore. Il 15 marzo 2025 la futura Regina d’Inghilterra ha seguito dallo stadio Principality di Cardiff la partita finale del torneo Six Nations, che vedeva scontrarsi le squadre di rugby del Galles e dell’Inghilterra. 🔗dilei.it

Su questo argomento da altre fonti

«Le Royal più eleganti? Rania e Kate». Lo dice Lavinia Orefici al podcast di :; Kate, l’annuncio al mondo della principessa più amata: “Il cancro è in remissione”; I segreti di Kate Middleton: la frase più dura contro Meghan, il potere di calmare William e il rapporto stretto con Re Carlo; Non è più Kate Middleton il reale preferito dagli inglesi: ecco chi ha preso il suo posto. 🔗Approfondimenti da altre fonti