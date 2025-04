Kate Middleton | la sua camicia in pizzo sangallo bianca è il capo su cui investire questa primavera

Kate Middleton prosegue il viaggio di Stato con una mise country chic incentrata sui colori della terra.La principessa del Galles ha indossato una camicia in pizzo sangallo, una giacca di tweed firmata Ralph Lauren, un maglione con scollo a “V” tono su tono e dei pantaloni skinny di Massimo Dutti. La mise è stata completata da stivaletti stringati firmati See by Chloè, occhiali da sole e gioielli essenziali. La blusa in pizzo si conferma la scelta più chic per comporre outfit romantici, o per dare un tocco leggero e femminile anche ai look più sportivi o casual, come ha fatto Kate Middleton. GUARDA LE FOTOcamicia bianca: 16 idee look per differenti occasioni Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Kate Middleton: la sua camicia in pizzo sangallo bianca è il capo su cui investire questa primavera Amica. 🔗 Amica.it - Kate Middleton: la sua camicia in pizzo sangallo bianca è il capo su cui investire questa primavera Dopo l’arrivo sull’isola di Mull in Scozia insieme al principe William,prosegue il viaggio di Stato con una mise country chic incentrata sui colori della terra.La principessa del Galles ha indossato unain, una giacca di tweed firmata Ralph Lauren, un maglione con scollo a “V” tono su tono e dei pantaloni skinny di Massimo Dutti. La mise è stata completata da stivaletti stringati firmati See by Chloè, occhiali da sole e gioielli essenziali. La blusa insi conferma la scelta più chic per comporre outfit romantici, o per dare un tocco leggero e femminile anche ai look più sportivi o casual, come ha fatto. GUARDA LE FOTO: 16 idee look per differenti occasioni Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: la suainè ilsu cuiAmica. 🔗 Amica.it

Kate Middleton può brindare con una birra scura alla sua vittoria contro il tumore e le campagne mediatiche architettate ai suoi danni. Si torna alla normalità - Kate Middleton beve una birra scura irlandese per festeggiare San Patrizio. La foto è datata marzo 2025, anni luce dal video che nello stesso mese di un anno prima aveva lasciato il mondo esterrefatto spegnendo mesi di flussi inarrestabili di teorie cospirazioniste sul motivo del suo essersi eclissata dalla scena pubblica. La vita della principessa del Galles sta lentamente tornando alla normalità anche se i medici ancora sconsigliano viaggi troppo faticosi all’estero e un’agenda troppo fitta. 🔗ilfattoquotidiano.it

Kate Middleton, nuovi aggiornamenti sulla sua salute - Kate Middleton, nuovi aggiornamenti sulla sua salute – Dopo una pausa tranquilla trascorsa tra le montagne con la famiglia, torna a far parlare di sé con un video in cui emerge tutto il suo amore per la natura. Apparso sui social di Kensington Palace, il filmato mostra la principessa Kate Middleton mentre si gode il verde del Lake District insieme a un gruppo di scout britannici. Un vero e proprio ritorno alla ribalta per la moglie di William, che non perde mai l’occasione di sottolineare la sua passione per l’ambiente. 🔗tvzap.it

“Notizia importante”. Kate Middleton, l’annuncio sulla sua salute: come sta ora - Dopo un periodo di silenzio, dovuto alla pausa scolastica dei figli e a una breve vacanza in montagna con la famiglia, Kate Middleton torna a mostrarsi al pubblico attraverso un video che riflette tutta la sua passione per la natura. La clip è apparsa sui canali social ufficiali di Kensington Palace e rilancia un contenuto più ampio pubblicato su YouTube, dove la principessa appare immersa nel verde del Lake District, in compagnia di un gruppo di scout britannici. 🔗caffeinamagazine.it

Kate Middleton cambia stile per l’anniversario di nozze: niente tacchi, indossa i combat boots - Kate Middleton è tornata in pubblico nel giorno dell’anniversario di nozze. Lo ha fatto col marito William, con il quale sta visitando la Scozia, il paese in cui è nata la loro storia d’amore: ecco ... 🔗fanpage.it

William e Kate si sono separati? Macché, la realtà è molto diversa: ecco cosa hanno fatto - William e Kate si sono separati? Ma quante se ne dicono sui principi del Galles? La verità è molto diversa: ecco le foto che lo dimostrano. 🔗donnapop.it