Kate Middleton che per il viaggio in Scozia ha evidentemente preferito un bagaglio leggero

Vanityfair.it - Kate Middleton, che per il viaggio in Scozia ha evidentemente preferito un bagaglio leggero Per la visita all'isola di Mull la principessa del Galles si è concessa solo un paio di cambi d'abito, tra l'altro molto simili tra loro. Del resto il palazzo l'aveva annunciato: in questa nuova vita la reale desidera che ci si concentri più sul suo lavoro e meno sul suo guardaroba 🔗 Vanityfair.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Kate Middleton e William d’Inghilterra, il viaggio in Scozia è romanticissimo - L’immagine dell’anniversario di nozze del principe William e di Kate è quella di un abbraccio affettuoso tra due innamorati, immersi nella natura selvaggia e autentica della Scozia. «Wonderful to be back on the Isle of Mull. Thank you to everyone for such a warm welcome». Firmato: W&C.Bellissimo essere tornati sull’isola di Mull, e grazie a tutti per un’accoglienza così calorosa: così hanno scritto i principi del Galles, tornati nei luoghi che nel 2005 li avevano visti studenti all’università di St Andrews. 🔗panorama.it

Kate Middleton sogna il primo viaggio dopo la malattia, l’annuncio di William - Dopo la malattia e i lunghi mesi di cure, ritrovate le forze, la Principessa Kate Middleton potrebbe essere pronta a riprendere in mano i propri impegni istituzionali, anche quelli all’estero. Kate, assieme al marito William, potrebbe infatti recarsi in Sud America il prossimo novembre, per consegnare un premio riguardante un tema che le sta molto a cuore. In Brasile con William a novembre In un video postato sui social, con il supporto di star del calibro di David Beckham, Heidi Klum e Billy Porter, il Principe William ha annunciato che l’Earthshot Prize 2025 sarà assegnato al Brasile. 🔗dilei.it

William e Kate, fuga d’amore in Scozia: il viaggio per l’anniversario di matrimonio - (Adnkronos) – William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio. "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W & C". Con questo messaggio e con molte foto, il principe e la principessa del Galles hanno condiviso su Instagram i momenti che hanno vissuto insieme sull'isola al largo […] 🔗periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Kate Middleton e William d’Inghilterra, il viaggio in Scozia è romanticissimo; Kate Middleton, che per il viaggio in Scozia ha evidentemente preferito un bagaglio leggero; William e Kate in Scozia: continua il viaggio romantico per i 14 anni di matrimonio; Kate Middleton farà il suo primo vero viaggio di lavoro da quando ha terminato la chemioterapia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Kate Middleton, che per il viaggio in Scozia ha preferito un bagaglio leggero - Per la visita all'isola di Mull la principessa del Galles si è concessa solo un paio di cambi d'abito, tra l'altro molto simili tra loro. Del resto il palazzo l'aveva annunciato: in questa nuova vita ... 🔗vanityfair.it

La “fuga” di William e Kate in un posto speciale: le primissime foto - Il Principe William e la Principessa Kate hanno condiviso alcuni scatti relativi alla loro "fuga" in Scozia per un'occasione speciale. 🔗msn.com

Kate Middleton e William d’Inghilterra, il viaggio in Scozia è romanticissimo - Kate Middleton torna in pubblico più radiosa che mai sull’isola di Mull, dove ha celebrato con William il 14° anniversario di nozze. Un ritorno nei luoghi dell’amore giovanile e una conferma della sua ... 🔗panorama.it