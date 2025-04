Kate Middleton cambia stile per l’anniversario di nozze | niente tacchi indossa i combat boots

Kate Middleton è tornata in pubblico nel giorno dell'anniversario di nozze. Lo ha fatto col marito William, con il quale sta visitando la Scozia, il paese in cui è nata la loro storia d'amore: ecco cosa ha indossato la principessa per questo evento istituzionale. 🔗 è tornata in pubblico nel giorno dell'anniversario di. Lo ha fatto col marito William, con il quale sta visitando la Scozia, il paese in cui è nata la loro storia d'amore: ecco cosa hato la principessa per questo evento istituzionale. 🔗 Fanpage.it

Kate Middleton, icona di stile con un abito da 19 euro - Durante una recente visita a T? Hafan, il primo hospice per bambini in Galles, Kate Middleton ha optato per un raffinato abito a quadri di Zara. Il vestito, appartenente a una collezione di qualche anno fa, si distingue per il suo prezzo accessibile: appena 19 euro. 🔗panorama.it

Kate Middleton, la regola di stile che non può infrangere - Kate Middleton è una perfetta Principessa del Galles e, in futuro, potrà diventare una della più apprezzate Regine d’Inghilterra. La moglie del Principe William è molto amata dai suoi futuri sudditi per diverse sue caratteristiche peculiari, tra cui anche il suo personale gusto in fatto di moda. Ma nelle sue scelte di stile Kate Middleton deve rispettare una regola ferrea che risale addirittura all’Ottocento. 🔗dilei.it

A un anno dallo scandalo della foto falsa, per Kate Middleton niente scatto con i figli. C'è un video e stavolta è vero - “Nell'ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario”, dice Kate Middleton nella didascalia di un video postato sul profilo Instagram dei principi del Galles. Per “questa Festa della Mamma, celebriamo Madre Natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutare non solo a nutrire il nostro io in... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

