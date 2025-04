Kabel Volley Prato contro Massa Carrara | semifinale play off di pallavolo

Massa Carrara l’avversaria della Kabel Volley Prato nella semifinale play off. Gli apuani hanno conquistato il diritto a sfidare i ragazzi di Novelli grazie alla vittoria contro Arezzo nell’ultimo turno della pool promozione. Un successo netto, contro una squadra già promossa e quindi già mentalmente in vacanza, ma comunque una vittoria di prestigio. Mattia Briglia e Filippo Nannini hanno calcato i campi della serie A2, Francesco Pitto è un centrale con tanta esperienza in B e giocatori come Bagnoli, Guidi e Haxhijmeri sono una garanzia per la categoria.Insomma, avversaria tosta e che approccerà la sfida play off con bel altro piglio rispetto alla regular season, dove la Kabel si era saputa imporre in entrambe le sfide. La classifica acquisita in regular season, tra l’altro, assegna a Prato un vantaggio non di poco conto e cioè la possibilità di giocare l’eventuale gara tre, la cosiddetta “bella” in casa. 🔗 Lanazione.it - Kabel Volley Prato contro Massa Carrara: semifinale play off di pallavolo Saràl’avversaria dellanellaoff. Gli apuani hanno conquistato il diritto a sfidare i ragazzi di Novelli grazie alla vittoriaArezzo nell’ultimo turno della pool promozione. Un successo netto,una squadra già promossa e quindi già mentalmente in vacanza, ma comunque una vittoria di prestigio. Mattia Briglia e Filippo Nannini hanno calcato i campi della serie A2, Francesco Pitto è un centrale con tanta esperienza in B e giocatori come Bagnoli, Guidi e Haxhijmeri sono una garanzia per la categoria.Insomma, avversaria tosta e che approccerà la sfidaoff con bel altro piglio rispetto alla regular season, dove lasi era saputa imporre in entrambe le sfide. La classifica acquisita in regular season, tra l’altro, assegna aun vantaggio non di poco conto e cioè la possibilità di giocare l’eventuale gara tre, la cosiddetta “bella” in casa. 🔗 Lanazione.it

