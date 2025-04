Juventus Women Orlandi elogia i bianconeri | Hanno fatto da apripista nel calcio femminile Poi dedica un pensiero alla ex Caruso | Ha abbattuto un muro col suo passaggio al Bayern

Juventus Women, Orlandi evidenzia la bontà del progetto dei bianconeri e dedica un pensiero alla ex Caruso: le sue paroleAlessandro Orlandi, proprietario della Studio Assist Woman, ha parlato della bontà del progetto delle Juventus Women e ha dedicato un pensiero ad Arianna Caruso, ex bianconera ora al Bayern Monaco. Di seguito, evidenziamo le parole rilasciate nell'intervista rilasciata a Fanpage.it.Caruso HA abbattuto UN muro – «Ha fatto parlare così tanto perché a proposito di muri abbattuti, il livello attuale di questi top club internazionali li rendono, praticamente non inarrivabili, e giocare in un palcoscenico di questo genere sicuramente per lei è un onore e un prestigio. È stata un simbolo della Juventus e tutto questo l'ha fatto a soli 25 anni. Un esempio da seguire per le nuove leve».

