Juventus Vlahovic e Koopmeiners a parte | cosa filtra verso Bologna

Juventus di Igor Tudor si prepara a scendere in campo in vista della sfida contro il Bologna, che si terrà questa domenica 4 maggio a partire. 🔗 Ladi Igor Tudor si prepara a scendere in campo in vista della sfida contro il, che si terrà questa domenica 4 maggio a partire. 🔗 Calciomercato.com

Juventus-Genoa LIVE, formazioni ufficiali: Vlahovic dal 1', la scelta su Koopmeiners. Miretti titolare - Juventus-Genoa, 30a giornata di Serie A Juventus-Genoa, con calcio d`inizio alle ore 18 di sabato 29 marzo 2025 all`Allianz Stadium di Torino, è... 🔗calciomercato.com

Come sarà la prima Juventus di Tudor: Kalulu inedito, Vlahovic con Kolo Muani e il rischio con Koopmeiners - La prima Juventus di Igor Tudor si prepara a scendere in campo in vista della sfida casalinga che la vedrà contrapposta contro il Genoa di... 🔗calciomercato.com

Juventus-Genoa LIVE 1-0: chance per Vlahovic, Matturro salva. Fuori Koopmeiners, dentro Conceicao - Juventus-Genoa, 30a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 61` - Sponda di Vlahovic di testa, a seguito di una rimessa laterale, salva tut... 🔗calciomercato.com

Juventus, Vlahovic e Koopmeiners a parte: cosa filtra verso Bologna - La Juventus di Igor Tudor si prepara a scendere in campo in vista della sfida contro il Bologna, che si terrà questa domenica 4 maggio a partire alle ore 20.45 allo. 🔗calciomercato.com

Infortunati Juve, gli ultimi aggiornamenti su Koopmeiners e Vlahovic dopo l’allenamento di oggi. Cosa filtra sul loro recupero verso il Bologna - Infortunati Juve, arrivano novità su Koopmeiners e Vlahovic: cosa filtra verso lo scontro diretto di Bologna. Gli aggiornamenti La Juve è tornata in campo questa mattina per proseguire la preparazione ... 🔗juventusnews24.com

TJ - Allenamento terminato. Vlahovic e Koopmeiners a parte - 13:31 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Bologna e anche oggi Koopmeiners e Vlahovic hanno lavorato a ... 🔗tuttojuve.com