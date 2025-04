Juventus scelto il sostituto di Cambiaso | arriva dalla Liga

Juventus già ragiona in vista del mercato per la prossima stagione: Cambiaso sembra destinato al Manchester City, dalla Liga arriverà il suo sostitutoJuventus, scelto il sostituto di Cambiaso: arriva dalla Liga (Ansa Foto) – SerieAnewsQual è il valore reale di un quarto posto? Per la Juventus, in questo momento, rappresenta molto più di un semplice piazzamento in classifica: è il lasciapassare per la prossima Champions League, ma anche la chiave che potrebbe aprire o chiudere molte porte sul fronte mercato.A Torino, ogni punto conquistato profuma di futuro e condiziona le mosse di una dirigenza chiamata a fare scelte nette. Il progetto di rinnovamento è già in moto, ma senza l’Europa che conta potrebbe rallentare, se non addirittura cambiare forma. È in questo contesto incerto e delicato che prende corpo una pista spagnola tutt’altro che secondaria, che potrebbe riscrivere le gerarchie sulla fascia sinistra. 🔗 Serieanews.com - Juventus, scelto il sostituto di Cambiaso: arriva dalla Liga Lagià ragiona in vista del mercato per la prossima stagione:sembra destinato al Manchester City,arriverà il suoildi(Ansa Foto) – SerieAnewsQual è il valore reale di un quarto posto? Per la, in questo momento, rappresenta molto più di un semplice piazzamento in classifica: è il lasciapassare per la prossima Champions League, ma anche la chiave che potrebbe aprire o chiudere molte porte sul fronte mercato.A Torino, ogni punto conquistato profuma di futuro e condiziona le mosse di una dirigenza chiamata a fare scelte nette. Il progetto di rinnovamento è già in moto, ma senza l’Europa che conta potrebbe rallentare, se non addirittura cambiare forma. È in questo contesto incerto e delicato che prende corpo una pista spagnola tutt’altro che secondaria, che potrebbe riscrivere le gerarchie sulla fascia sinistra. 🔗 Serieanews.com

