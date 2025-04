Juventus Next Gen al lavoro verso i playoff | l’allenamento dei bianconeri nella settimana del primo turno a Benevento – GALLERY

Juventus Next Gen, la GALLERY dell’allenamento odierno pubblicata dal club bianconero: tutti i dettagliIl club bianconero ha pubblicato le foto dell’allenamento della Juventus Next Gen di mercoledì 30 aprile 2025: all’Allianz Training Center di Vinovo i ragazzi allenati da Massimo Brambilla preparano la gara di Benevento, valida per il primo turno dei playoff di Serie C.I bianconeri, in gara secca, saranno costretti a vincere in trasferta per volare al secondo turno.LA GALLERY DELl’allenamento DELLA Juventus Next GEN .com 🔗 Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, al lavoro verso i playoff: l’allenamento dei bianconeri nella settimana del primo turno a Benevento – GALLERY Gen, ladelodierno pubblicata dal club bianconero: tutti i dettagliIl club bianconero ha pubblicato le foto deldellaGen di mercoledì 30 aprile 2025: all’Allianz Training Center di Vinovo i ragazzi allenati da Massimo Brambilla preparano la gara di, valida per ildeidi Serie C.I, in gara secca, saranno costretti a vincere in trasferta per volare al secondo.LADELDELLAGEN .com 🔗 Juventusnews24.com

Juventus Next Gen, al lavoro verso il Crotone: l’allenamento dei bianconeri verso la prossima sfida di Serie C – GALLERY - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen al lavoro verso il Crotone: l’allenamento della squadra di Brambilla verso la prossima sfida del campionato di Serie C – GALLERY Anche la Juventus Next Gen è tornata in campo nella giornata di mercoledì 2 aprile 2025. All’Allianz Training Center di Vinovo prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della prestigiosa sfida casalinga contro il Crotone, in programma sabato 5 aprile alle ore 15:00. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen al lavoro verso il Giugliano, il report della seduta odierna: ecco Adzic e c’è un importante rientro – GALLERY - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen al lavoro verso il Giugliano: la GALLERY della seduta odierna con un importante rientro L’allenamento della Juventus Next Gen di giovedì 20 febbraio 2025: all’Allianz Training Center di Vinovo va avanti la preparazione dei bianconeri allenati da Massimo Brambilla verso la gara casalinga contro il Giugliano in programma sabato 22 alle 17:30. Si rivede nel gruppo anche Tommaso Mancini, rientrato dall’infortunio, oltre a Adzic, talento classe 2006 in Serie C. 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juventus aperto, i bianconeri accolgono ben due elementi della Next Gen nella seduta di lavoro odierna: ecco di chi si tratta - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juventus aperto, Tudor ha potuto lavorare con ben due elementi della Next Gen: ecco chi sono i giocatori nella fattispecie (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Oggi, venerdì, 18 aprile 2025 la Juventus si è allenata all’aperto agli occhi dei giornalisti e dei tifosi per preparare la sfida contro il Parma. Come appreso da JuventusNews24, nel gruppo di lavoro alle dipendenze di Igor Tudor figuravano anche due giocatori della Juventus Next Gen: parliamo di Serigne Deme e di Christos Papapdopouolos. 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna. Il report della seduta alla Continassa - Allenamento Juve, lavoro atletico e tattica verso il Bologna: il report della seduta dei bianconeri Prosegue la preparazione al JTC: la Juventus di Tudor è tornata in campo questa mattina verso Bologn ... 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen - Benevento Juventus Next Gen, Auteri presenta la sfida: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match L’allenatore del Benevento Gaetano Auteri ha parlato in vista del match contro la Juventus Next ... 🔗juventusnews24.com

Benevento Juventus Next Gen, Auteri presenta la sfida: «Una settimana di lavoro per preparare una gara contro una squadra importante» - Benevento Juventus Next Gen, Auteri presenta la sfida: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match L’allenatore del Benevento Gaetano Auteri ha parlato in vista del match contro la Juventus Next ... 🔗informazione.it