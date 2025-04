Juventus Milik felice per il rinnovo | "Il viaggio continua"

Milik torna a parlare, dopo il rinnovo con la Juventus, che questa mattina ha annunciato il prolungamento del contratto dell`attaccante. 🔗 Arektorna a parlare, dopo ilcon la, che questa mattina ha annunciato il prolungamento del contratto dell`attaccante. 🔗 Calciomercato.com

Il rinnovo che non ti aspetti: la Juventus prolunga il contratto di Milik per un altro anno. I dettagli - Arek Milik rinnoverà il suo contratto con la Juventus per un altro anno. Nonostante abbia collezionato zero minuti in questa stagione a causa di diversi infortuni, il polacco è pronto prolungare il suo contratto con i bianconeri. Il rinnovo che non ti aspetti. Ma la ragione è solo una: alla base di questo rinnovo a sorpresa c’è soltanto la sostenibilità del club. L’ex attaccante del Napoli è infatti prossimo ad allungare il suo accordo di un anno in modo da spalmare su due stagioni l’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026: la scelta della Juventus è quindi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

