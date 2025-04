Juventus in emergenza | gli indisponibili per la sfida Champions con il Bologna

Champions League. La Juventus, reduce dal successo con il Monza, vuole difendere in questo finale di stagione il quarto posto che vale il piazzamento all'Europa che conta. E la Vecchia Signora, nella prossima giornata, sarà attesa da quello che. 🔗 Europa.today.it - Juventus in emergenza: gli indisponibili per la sfida Champions con il Bologna A caccia di un posto per la prossima edizione dellaLeague. La, reduce dal successo con il Monza, vuole difendere in questo finale di stagione il quarto posto che vale il piazzamento all'Europa che conta. E la Vecchia Signora, nella prossima giornata, sarà attesa da quello che. 🔗 Europa.today.it

VIDEO IN – Inter, sfida alla Juventus! L’arrivo del pullman all’Allianz Stadium - L’Inter questa sera sarà protagonista sul campo della Juventus, dove proverà a conquistare la testa della classifica dopo il pareggio del Napoli in casa della Lazio. Nel frattempo a Torino è arrivato il pullman nerazzurro, tra le urla non proprio lusinghiere dei tifosi bianconeri. Di seguito il video catturato dall’inviato di Inter-News.it all’Allianz Stadium, Sandro Caramazza SFIDA PESANTE – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 20. 🔗inter-news.it

Juventus, allenamento terminato! Antivigilia della sfida con l’Inter: tutte le indicazioni - La Juventus dopo l’impegno europeo in Champions League, è tornata a preparare in allenamento la sfida con l’Inter in programma domenica, dopo le due vittorie contro Empoli e Como. Di seguito le indicazioni dall’allenamento odierno. AL TRAINING CENTER – Antivigilia di Juventus-Inter, i bianconeri allenati da Thiago Motta sono attesi domenica 16 febbraio 2025 dal Derby d’Italia, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. 🔗inter-news.it

Emergenza Juventus, UFFICIALE: torna dopo la sosta - Le ultime notizie relative all’infortunio del calciatore. Il bianconero ha svolto gli esami del caso: ecco come è andata Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri di Thiago Motta devono fare i conti con l’ennesimo stop per infortunio della stagione. Emergenza Juventus, UFFICIALE: torna dopo la sosta (LaPresse) – Calciomercato.itA fermarsi, come annunciato ieri in conferenza stampa dallo stesso tecnico ex Bologna, è stato ancora una volta Francisco Conceicao. 🔗calciomercato.it

Juventus, piena emergenza per Tudor: difesa e attacco ko - La Juventus è in piena emergenza infortuni. La Vecchia Signora nelle ultime gare dovrà fare i conti con emergenza in attacco e difesa ... 🔗sportpaper.it

La Juve si gioca la Champions con difesa e attacco da inventare: le soluzioni di Tudor - Due partite per giocarsi questa stagione, due partite per giocarsi il futuro. La Juventus arriva alla doppia sfida in trasferta con Bologna e Lazio consapevole che dal risultato del Dall'Ara e dell'Ol ... 🔗msn.com

Juventus: ecco chi può sostituire Kelly nella difesa a tre - Emergenza difensiva per la Juventus: Kelly out contro il Bologna. Le possibili soluzioni di Tudor per la retroguardia bianconera. Juventus, con Kelly indisponibile, il tecnico Igor Tudor deve valutare ... 🔗msn.com