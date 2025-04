Juventus Douglas Luiz sarà multato? Cosa filtra e una differenza con Conceicao

Douglas Luiz a mezzo social ha complicato una situazione già di per sè non semplice nella gestione interna dello spogliatoio della. 🔗 Lo sfogo dia mezzo social ha complicato una situazione già di per sè non semplice nella gestione interna dello spogliatoio della. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus, riecco Douglas Luiz: sarà tra i convocati per la Roma. E il futuro? - Rieccolo. Con tanto di questioni irrisolte che si porta dietro. Eh, già: Douglas Luiz, ma che fine farà? Il centrocampista brasiliano è tornato... 🔗calciomercato.com

Roma-Juventus, Tudor: “Non sarà decisiva, Cambiaso e Douglas Luiz in panchina” - Mancano poco più di 24 ore al calcio d’inizio di Roma-Juventus, big match del 31° turno di Serie A. Alla vigilia della sfida, Igor Tudor ha parlato ai cronisti presenti in conferenza stampa: “Domani è importante, ma non decisiva per la Champions. Chiaro che ci sono sempre meno punti a disposizione. La Roma sta facendo bene e ci aspettiamo una partita difficile. Pensiamo a noi stessi“. Su Ranieri: “Chiaro, ha fatto la differenza. 🔗sololaroma.it

Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? La rivelazione sulle sue condizioni e su cosa può accadere dopo lo sfogo social - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sul bianconero Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz dopo lo sfogo sui social concentrandosi sulla possibile presenza in Bologna–Juve. PAROLE – «Douglas Luiz è andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà convocato, vediamo. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Douglas Luiz sarà multato? La posizione della Juventus e le differenze con Conceicao; Juventus, Douglas Luiz sarà multato? Cosa filtra e una differenza con Conceicao; Douglas Luiz e Alisha Lehmann si lasciano, l'anno terribile del brasiliano della Juventus; CorSera – Douglas Luiz contro la Juve, un caso da 50 milioni. Il brasiliano sarà multato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia