Juventus Cappello PONPON Maglia Jacquard 100% PC 133595 – idea regalo juve

Il Cappello invernale juventus è l'accessorio perfetto per i tifosi bianconeri che vogliono affrontare l'inverno con stile, senza rinunciare alla passione per la propria squadra del cuore. Si tratta di un berretto morbido e caldo, ideale per proteggersi dal freddo durante le giornate più rigide. Perfetto da indossare sia in città sia allo stadio, questo Cappello invernale rappresenta il regalo ideale per ogni tifoso juventino. Dimensioni del collo ? : ? 22 x 18 x 2 cm; 120 grammi Disponibile su Amazon.it a partire dal ? : ? 12 novembre 2024 Produttore ? : ? Enzo Castellano by IMMA S.

