Juventus Bonucci nuovo allenatore | Vi svelo il mio obiettivo

Bonucci ha iniziato la carriera da allenatore, partendo dalle giovanili della Nazionale come assistente di Corradi nell'Under 18 azzurra. Il sogno dell'ex difensore della Juventus e dell'Italia adesso è quello di allenare su grandi palcoscenici e di recente non ha nascosto il desiderio di allenatore in futuro proprio la 'Vecchia Signora': "Futuro da allenatore? L'idea c'è. Al momento sto studiando per prepararmi al corso UEFA A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all'Under 20 e le Prime Squadre in Serie C. Se dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore, l'obiettivo sarà quello di guadagnarmi la possibilità di allenare un giorno una grande squadra, magari anche la Nazionale".

