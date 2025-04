Juve al lavoro sui rinnovi | non solo Gatti nuovo prolungamento in arrivo | CM IT

rinnovi di contratto in casa Juventus e quello di Milik, arrivato per questioni di bilancio più che per quelle tecniche, è stato solamente l'antipasto: Giuntoli al lavoro su altri due prolungamentiLa Juventus non è ancora certa riguardo alla propria situazione nella prossima stagione, essendo ancora in piena lotta per la qualificazione alla Champions League. In questo senso, le prossime due sfide possono dire molto di quello che sarà. Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sta già lavorando sulla squadra del futuro e lo sta facendo con i rinnovi di contratto.Juve al lavoro sui rinnovi: non solo Gatti, nuovo contratto in arrivo CM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)Il primo accordo, con tanto di annuncio ufficiale già arrivato, è stato quello per il rinnovo di Arkadiusz Milik.

Allenamento Juve: subito in campo dopo la Fiorentina. Primo giorno di lavoro senza i Nazionali, ecco il report ufficiale dalla Continassa - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve: bianconeri già in campo dopo la sconfitta con la Fiorentina. Primo giorno di lavoro senza i Nazionali, il report ufficiale Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, con la squadra subito in campo dopo la sconfitta di ieri per 3-0 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo, senza i convocati nelle varie selezioni, si è ritrovato nella mattinata di oggi: seduta di recupero in palestra per chi ha giocato al Franchi, lavoro tecnico e atletico per il resto del gruppo. 🔗juventusnews24.com

Rinnovi Gatti McKennie in casa Juve, la clamorosa decisione della dirigenza! Incertezza massima sul futuro - Juve, il periodo di difficoltà della squadra passa anche dai rinnovi di giocatori come Gatti e McKennie: ecco la decisione della società Non è un periodo certamente semplice quello che sta attraversando la Juve, costretta a fare i conti con una brusca frenata che sta condizionando pesantemente il cammino dei bianconeri in campionato, in corsa per […] 🔗calcionews24.com

Conferenza stampa Thiago Motta pre Psv Juve: «È la partita più importante fino ad oggi, gli ottavi sono un obiettivo. La pressione fa parte di questo lavoro, vi racconto questo su Cambiaso» - di Marco BaridonConferenza stampa Thiago Motta pre Psv Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 2024/25 In palio un posto agli ottavi di Champions League per la Juve, che mercoledì scende in campo in trasferta con il Psv Eindhoven per centrare l’importante obiettivo stagionale. Bianconeri che ripartono dal 2-1 dell’andata firmato McKennie-Mbangula. Nel giorno di vigilia, martedì 18 febbraio, Thiago Motta interviene in conferenza stampa alle 18. 🔗juventusnews24.com

