Julio Cesar | Inter è matura Contro il Barcellona per fare questo!

Julio Cesar si è espresso prima del fischio d'inizio del match delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni sull'andata.IL RAGIONAMENTO – Julio Cesar si è così pronunciato a Prime Video nel pre-partita di Barcellona-Inter: «Dopo la partita di Istanbul, l'Inter è una squadra matura che viene a Barcellona per fare la partita. Siamo abituati a dire che il calcio di oggi è molto fisico, per cui avere l'opportunità di ammirare un calciatore come Lamine Yamal è davvero bello. Una favola è quella che riguarda il portiere polacco, che si è trovato al Barcellona grazie a una chiamata di Lewandowski e ora rischia di fare il Triplete. È tanta roba la situazione in cui si trova oggi, penso che neanche nei suoi migliori sogni potesse immaginarla. Vedendo il modello di gioco del Barcellona, immagino che lui non fosse abituato a giocare così alto.

