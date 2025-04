Josh O' Connor e Alana Haim nelle foto di The Mastermind il nuovo film di Kelly Reichardt

The Mastermind, il nuovo film diretto da Kelly Reichardt, verrà presentato al Festival di Cannes 2025 e online sono state condivise le prime foto dei protagonisti. Le star del progetto, che verrà presentato in concorso sulla Croisette, saranno Josh O'Connor e Alana Haim. Cosa racconterà The Mastermind Il lungometraggio sarà ambientato in Massachusetts negli anni '70. The Mastermind seguirà JB Mooney, il protagonista interpretato da Josh O'Connor. Il giovane è un falegname disoccupato che si trasforma in un ladro di opere d'arte e sta progettando la sua più grande rapina. Quando le cose non vanno come si aspettava, tuttavia, la .

The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte nelle prime foto del film in concorso a Cannes - Sono state diffuse le le prime foto di scena di The Mastermind, il poliziesco di Kelly Reichardt che parteciperà al concorso del Festival di Cannes 2025. Il protagonista del film è Josh O'Connor. 🔗comingsoon.it

