John Lithgow attaccato dai fan di Harry Potter per il ruolo ma lui non molla il motivo è ridicolo

John Lithgow è il più recente bersaglio dei fan di Harry Potter. L’attore, scelto per ricoprire il ruolo di Albus Silente nella serie TV HBO dedicata al maghetto più famoso del mondo, ha risposto alle critiche contenute in una lettera aperta in cui gli si chiedeva di lasciare il progetto. In un’intervista con il Times di Londra, riportata da Variety, Lithgow ha raccontato che gli attacchi fossero dovuti alle controverse dichiarazioni dell’autrice J.K. Rowling contro la comunità transgender. L’interprete ha spiegato di aver inizialmente considerato la parte assegnatagli solo in merito al tempo in cui avrebbe dovuto impegnarsi, senza tener conto di altri fattori. Dichiarazione“Certo, è stata una decisione impegnativa perché probabilmente sarà l’ultimo ruolo importante che interpreterò. È un impegno di otto anni, quindi pensavo solo al richio che io muoia e al fatto che questo sia un ottimo ruolo di congedo”. 🔗 Screenworld.it - John Lithgow attaccato dai fan di Harry Potter per il ruolo, ma lui non molla (il motivo è ridicolo) è il più recente bersaglio dei fan di. L’attore, scelto per ricoprire ildi Albus Silente nella serie TV HBO dedicata al maghetto più famoso del mondo, ha risposto alle critiche contenute in una lettera aperta in cui gli si chiedeva di lasciare il progetto. In un’intervista con il Times di Londra, riportata da Variety,ha raccontato che gli attacchi fossero dovuti alle controverse dichiarazioni dell’autrice J.K. Rowling contro la comunità transgender. L’interprete ha spiegato di aver inizialmente considerato la parte assegnatagli solo in merito al tempo in cui avrebbe dovuto impegnarsi, senza tener conto di altri fattori. Dichiarazione“Certo, è stata una decisione impegnativa perché probabilmente sarà l’ultimoimportante che interpreterò. È un impegno di otto anni, quindi pensavo solo al richio che io muoia e al fatto che questo sia un ottimodi congedo”. 🔗 Screenworld.it

