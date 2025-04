Jeunes mères | il trailer ufficiale del film di Jean-Pierre e Luc Dardenne in concorso a Cannes

film che parla, come suggerisce il titolo, di giovanissime madri. Ecco il trailer di Jeunes mères. 🔗 Comingsoon.it - Jeunes mères: il trailer ufficiale del film di Jean-Pierre e Luc Dardenne in concorso a Cannes I fratelli belgi tornano per l'ennesima volta sulla Croisette nella speranza di vincere una storica terza Palma d'oro con unche parla, come suggerisce il titolo, di giovanissime madri. Ecco ildi. 🔗 Comingsoon.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Svelato il teaser trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, il gran finale della trilogia “Culpables” - Tratto dai libri di Mercedes Ron Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, l’attesissimo film Original spagnolo che segna il capitolo conclusivo della trilogia bestseller del New York Times Culpables, firmata dall’autrice Mercedes Ron. Il film debutterà in esclusiva questo ottobre, arrivando contemporaneamente in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. È Colpa Nostra? segue il successo travolgente dei due film precedenti: È Colpa Mia?, entrato nella top 10 in più di 190 Paesi, e È Colpa Tua?, che ha conquistato il titolo di film Original internazionale più visto ... 🔗361magazine.com

La Ruota del Tempo S3 | Una guerra incombe nel trailer ufficiale - Il trailer ufficiale della Stagione 3 della serie tv La Ruota del Tempo è finalmente disponibile. Dopo il teaser rilasciato all’inizio del mese dicembre, Prime Video quest’oggi ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di La Ruota del Tempo (The Wheel of Time) con tanto di sequenze inedite. Il video in questione offre uno sguardo alla guerra che incombe nelle terre di Westlands, ma anche un breve cenno all’attrice Shohreh Aghdashloo nei panni di Elaida do Avriny a’Roihan, un potente membro delle Aes Sedai. 🔗universalmovies.it

Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi – Trailer Ufficiale e Nuove Immagini della Serie Netflix ?? - Gli Irriducibili Galli tornano per una nuova epica avventura! Disponibile dal 30 aprile 2025 in esclusiva su Netflix Guarda il TRAILER e scopri il POSTER e le NUOVE IMMAGINI! Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi – La Nuova Serie Animata Netflix 4 marzo 2025 – Netflix ha svelato il trailer ufficiale, nuove immagini e il poster di Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi, l’attesissima serie animata che riporta sullo schermo i leggendari Galli creati da René Goscinny e Albert Uderzo. 🔗dailyshowmagazine.com