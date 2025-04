Jeremy Tuplin anteprima al Catomes Tot

Catomes Tôt continua a portare musica d’autore e nuove scoperte per tutto il mese di maggio. Venerdì 2 maggio alle 21.30 sarà protagonista Jeremy Tuplin, raffinato cantautore londinese che fonde indie, folk e rock in un sound unico e profondamente evocativo, che presenterà in anteprima nazionale ‘Planet Heaven’, in uscita a settembre. La voce cavernosa di Tuplin, la solidità poetica della sua scrittura – figlia di influenze come Leonard Cohen e Nick Drake – e i richiami visionari al primo David Bowie e all’humor dark dei Tindersticks, danno vita a una musica intensa, libera e sofisticata che non teme incursioni nel rock’n’roll, mantenendo uno stile personale e riconoscibile. Ad aprire la serata saranno i Bidi Blanca & Gamete, duo formato da Mariacristina Blancato (1998) e Carlo Bolacchi (1987), nato nell’aprile 2023. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Jeremy Tuplin, anteprima al Catomes Tot La rassegna cantautori alTôt continua a portare musica d’autore e nuove scoperte per tutto il mese di maggio. Venerdì 2 maggio alle 21.30 sarà protagonista, raffinato cantautore londinese che fonde indie, folk e rock in un sound unico e profondamente evocativo, che presenterà innazionale ‘Planet Heaven’, in uscita a settembre. La voce cavernosa di, la solidità poetica della sua scrittura – figlia di influenze come Leonard Cohen e Nick Drake – e i richiami visionari al primo David Bowie e all’humor dark dei Tindersticks, danno vita a una musica intensa, libera e sofisticata che non teme incursioni nel rock’n’roll, mantenendo uno stile personale e riconoscibile. Ad aprire la serata saranno i Bidi Blanca & Gamete, duo formato da Mariacristina Blancato (1998) e Carlo Bolacchi (1987), nato nell’aprile 2023. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Anteprima Cortona on the move. Il titolo sarà "Come together". Le sfide del festival della foto - Ufficializzato il filo conduttore di Cortona On the Move. "Come Together" è il titolo della quindicesima edizione del festival internazionale della fotografia che tornerà in città dal 17 luglio al 2 novembre. "Artisti provenienti da tutto il mondo – conferma il direttore artistico Paolo Woods - rifletteranno sul concetto di riconciliazione, esplorando i processi di guarigione e trasformazione e affrontando le sfide sociali, politiche e personali, cercando modi per superare le fratture che segnano il nostro mondo". 🔗lanazione.it

RAI2: ORE 14 RESTA AL POMERIGGIO E RADDOPPIA DI SERA. TUTTI I DETTAGLI (ANTEPRIMA) - Ore 14, il fortunato programma di attualità di Milo Infante, negli ultimi giorni è oggetto di discussione. Per il talk show dagli ascolti record sono uscite indiscrezioni sullo spostamento di sera. Non in aggiunta ma in sostituzione dell’appuntamento nella fascia pomeridiana. Non sarà così in quanto Ore 14 è confermato per aprire il pomeriggio di Rai2 anche nella stagione tv 2025/2026. Così apprende BubinoBlog. 🔗bubinoblog

Una Figlia: il trailer del nuovo film di Ivano Di Matteo in anteprima al Festival di Bari - Sarà presentato in anteprima al festival di Bari il 24 marzo Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi e Michela Cescon. Al cinema dal 24 aprile. Ecco il trailer ufficiale. 🔗comingsoon.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jeremy Tuplin, anteprima al Catomes Tot. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Jeremy Tuplin, anteprima al Catomes Tot - La rassegna cantautori al Catomes Tôt continua a portare musica d’autore e nuove scoperte per tutto il mese di ... 🔗ilrestodelcarlino.it