JB Pritzker incita a combattere il governatore dell’Illinois contro Donald Trump

governatore dell'Illinois JB Pritzker che dice che è tempo di "smettere di arrenderci" ed è ora di "combattere", e che incita a una sorta di rivolta contro l'amministrazione di Donald Trump. JB Pritzker ha tenuto un discorso nel quale ha attaccato Trump, Elon Musk e la sua amministrazione in modo duro, dicendo anche che "è tempo di smettere di scusarci quando non avevamo torto".Le parole di JB Pritzker"E' tempo di chiederci se possiamo affidare i codici nucleari a gente che non sa come organizzare una chat di gruppo", ha detto, riferendosi alle chat del Pentagono e all'affaire Hegseth. "E' tempo di riconoscere l'ipocrisia di indossare una grande croce d'oro mentre si annuncia che si tolgono fondi alla ricerca per il cancro dei bambini. E' tempo di smettere di pensare che possiamo negoziare con un uomo pazzo, tempo di smettere di scusarci quando non avevamo sbagliato.

