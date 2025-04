Javier Martinez ed Helena Prestes dopo il GF | “Il nostro futuro è insieme Ci piacerebbe avere dei figli”

Helena Prestes e Javier Martinez sono più innamorati che mai. dopo l'esperienza al Grande Fratello sono pronti a costruire una famiglia, un desiderio di entrambi che sperano di poter realizzare. 🔗 sono più innamorati che mai.l'esperienza al Grande Fratello sono pronti a costruire una famiglia, un desiderio di entrambi che sperano di poter realizzare. 🔗 Fanpage.it

Grande Fratello, la dichiarazione d'amore di Javier Martinez: "Helena mi sto innamorando di te" - Dopo aver fatto pace con Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, Javier Martinez si è lasciato andare a una dolcissima dichiarazione d'amore. 🔗comingsoon.it

Javier Martinez, la sorella di Helena Prests lo attacca: “Non prende posizione” - La sorella di Helena Prestes critica Javier Martinez, cosa ha detto sul gieffino Il comportamento di Javier Martinez non piace a Mariana, il duro affondo della sorella di Helena Prestes Dopo il litigio scoppiato tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello anche la sorella della gieffina ha espresso la sua opinione sul fidanzato della modella brasiliana. Mariana Prestes ospite a 361 Lounge (Screen Ig @361lounge) Il fatto che il pallavolista argentino non l’abbia difesa e sostenuta durante la lite con Shaila ha ferito non poco Helena, anche sua sorella pensa che avrebbe dovuto ... 🔗bollicinevip.com

Grande Fratello, Javier Martinez su Helena Prestes: "Mi pento di non averla difesa abbastanza" - Javier Martinez ha fatto una diretta sui social per parlare del suo rapporto con Helena Prestes e del pentimento per non averla difesa abbastanza nella Casa del Grande Fratello. Ecco le sue dichiarazioni. Javier Martinez ha concluso la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello lunedì 24 marzo, durante la semifinale, venendo eliminato al televoto. All'interno del reality è rimasta la sua fidanzata, Helena Prestes. 🔗movieplayer.it

Javier Martinez ed Helena Prestes dopo il GF: “Il nostro futuro è insieme. Ci piacerebbe avere dei figli” - Helena Prestes e Javier Martinez sono più innamorati che mai. Dopo l’esperienza al Grande Fratello sono pronti a costruire una famiglia, un desiderio di entrambi che sperano di poter realizzare. 🔗fanpage.it

Helena e Javier, la vita dopo il Grande Fratello: nei piani una figlia - In un'intervista con Chi Magazine, Helena Prestes e Javier Martinez hanno rivelato di sognare una figlia insieme. 🔗msn.com

Helena e Javier confessano: “Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti, sogniamo una casa e una figlia. Le discussioni ci sono, ma…” - Helena Prestes e Javier Martinez sono ad oggi forse la coppia più amata formata all’interno della Casa dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due inizialmente erano semplici amici ma qualcosa poi ... 🔗isaechia.it