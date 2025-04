Jannik Sinner stronca Federica Pellegrini | Va bene così

così Jannik Sinner si prepara a tornare in campo, a Roma, con rinnovate motivazioni dopo i tre mesi di squalifica patteggiati con la Wada per la vicenda Clostebol. Il campione azzurro, intervistato al Tg1, ha riepilogato l'ultimo anno, vissuto tra successi sì, ma anche tra mille sofferenze e tanti dubbi: "Avevo perso la voglia di giocare, mi sono costruito una bolla per proteggermi".Il momento più brutto, dopo gli ultimi Australian Open vinti: "Alcuni giocatori mi guardavano strano, non mi piaceva". Sinner, poi, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa infilatole da Federica Pellegrini, olimpionica di nuoto e leggenda dello sport italiano, che aveva dichiarato che, secondo lei, Sinner è stato trattato in modo diverso dal 99% degli atleti: "Non auguro a nessuno di passare da innocente quello che ho passato io.

