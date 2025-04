Jannik Sinner prosegue negli allenamenti a Montecarlo Il n 1 del mondo al TG1 | Ho dei cali e non so il perché

Montecarlo per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si sta allenando con grande intensità e impegno in vista del suo ritorno nel massimo circuito internazionale. La sospensione di 3 mesi per la vicenda "Clostebol" è ai titoli di coda e il termine è fissato per le 23.59 di domenica 4 maggio.Il primo evento in agenda sono gli Internazionali d'Italia a Roma, il cui inizio è previsto dal 7 maggio. Sinner sta cercando di prepararsi al meglio sul mattone tritato, notoriamente la superficie dove fa maggior fatica. In questo periodo, l'azzurro ha avuto modo di lavorare soprattutto dal punto di vista fisico, mentre da circa due settimane è alle prese con i training sul campo.VIDEO ALLENAMENTO Jannik SinnerJannik Sinner training – Monte Carlo Country Club#Sinner?letez pic.

Jannik Sinner aggancia Ilie Nastase nella classifica delle settimane al n.1 del mondo: prosegue la scalata - Jannik Sinner è costretto a restare a guardare gli altri nel torneo di Indian Wells. Avrebbe voluto essere in California l'altoatesino, per prendersi un titolo pieno di significati visto quanto accaduto l'anno passato proprio in quel torneo. La vicenda "Clostebol" iniziata in quell'evento e protrattasi per quasi un anno è giunta alla conclusione con l'accordo tra i legali del pusterese e la WADA, ovvero una sospensione di tre mesi fino alle 23.

Jannik Sinner costretto a rinviare la ripresa degli allenamenti: cosa è successo a Montecarlo - Falsa partenza. C'era attesa stamane a Montecarlo per l'arrivo al Country Club di Jannik Sinner. 66 giorni dopo il suo stop agonistico per la vicenda "Clostebol", il n.1 del mondo era pronto a mettersi a lavoro, coadiuvato dal suo staff per prepararsi in vista del rientro nel massimo circuito internazionale a Roma, in occasione degli Internazionali d'Italia (dal 7 maggio). MCCC Forza Via @SkySport pic.

Jannik Sinner e Jack Draper si allenano a Montecarlo dopo Beaulieu-sur-Mer: prosegue il lavoro del n.1 del mondo - Dopo aver completato il suo allenamento a Beaulieu-sur-Mer (Nizza), a livello indoor, oggi è stato il giorno di Montecarlo. Sul rosso del Principato, Jannik Sinner e Jack Draper hanno dato seguito al lavoro che avevano svolto ieri. Sinner, finalmente libero di potersi allenare con chi desidera e dove lo ritiene più opportuno (non però nella sede in cui è in corso un torneo) ha trovato nel n.6 del ranking la spalla con cui allenarsi, a testimonianza anche dell'ottimo rapporto tra i due.

