Jannik Sinner che sta contando le ore da qui a lunedì 5 maggio, giorno in cui si ripresenterà al Foro Italico di Roma per il grande e atteso ritorno alla vita che ama, quella del tennista, dopo la squalifica patteggiata con la tristemente nota Wada per l’affaire Clostebol. Due modi di vivere la vita e lo sport che sono allo Zenit e al Nadir: da un lato il ragazzo di Sesto Pusteria che va a letto presto la sera, disconosce la dolce vita e si allena con qualunque cosa abbia in mano, dalla bicicletta al kart, dalla mazza da golf a un paio di sci; dall’altro il ragazzo di Murcia padrone di quattro Slam (Roland Garros, Flushing Meadows e due volte Wimbledon) e vincitore di 18 tornei che gli hanno valso un prize money di 40 milioni di euro. 🔗 Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la mossa a sorpresa che terrorizza i rivali My way, si sa, è un brano iconico di Frank Sinatra che sintetizza il modo di affrontare la vita nei momenti felici ma anche nelle curve più pericolose. Carlitos Alcaraz, ad esempio, lo ha scelto per dare titolo al docufilm autobiografico in rotazione su Netflix. Ma c’è un altra storia che potrebbe intitolarsi anch’essa My Way e che riguarda il numero 1 del ranking tennistico. Ovviamente stiamo parlando diche sta contando le ore da qui a lunedì 5 maggio, giorno in cui si ripresenterà al Foro Italico di Roma per il grande e atteso ritorno alla vita che ama, quella del tennista, dopo la squalifica patteggiata con la tristemente nota Wada per l’affaire Clostebol. Due modi di vivere la vita e lo sport che sono allo Zenit e al Nadir: da un lato il ragazzo di Sesto Pusteria che va a letto presto la sera, disconosce la dolce vita e si allena con qualunque cosa abbia in mano, dalla bicicletta al kart, dalla mazza da golf a un paio di sci; dall’altro il ragazzo di Murcia padrone di quattro Slam (Roland Garros, Flushing Meadows e due volte Wimbledon) e vincitore di 18 tornei che gli hanno valso un prize money di 40 milioni di euro. 🔗 Liberoquotidiano.it

