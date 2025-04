Jannik Sinner cosa spunta nel curriculum di Lara Leito | la nuova fiamma

La nuova (presunta) fiamma di Jannik Sinner si chiama Lara Leito, è una modella russa di 31 anni ed è la storica ex del due volte premio Oscar, Adrien Brody, descritta come una habituée degli appuntamenti mondani del Principato e della Costa Azzurra. Con un fisico da capogiro fa parte dell'agenzia spagnola di modelle, View Management, ma nel curriculum figura anche una laurea in Marketing, Comunicazione e amministrazione aziendale. Leito, nata a Mosca, ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2010, posando per Vogue ed essendo presenza fissa agli eventi di Cannes e Venezia. Ha collaborato come autrice con Vogue Russia e ama dipingere, una passione che ha ereditato dalla zia, la collezionista Stella Kesaeva. Su Instagram, Leito conta un profilo da 344mila follower, tra foto nelle quali viaggia per il mondo, è sui set fotografici o sui red carpet dei Festival cinematografici.

