Jannik Sinner cambia casa a Monte Carlo | ha comprato un appartamento non vive più in affitto

Jannik Sinner durante i mesi della sospensione ne ha approfittato per cambiare casa, acquistando un appartamento di proprietà. Ecco dove vive oggi. 🔗 durante i mesi della sospensione ne ha approfittato perre, acquistando undi proprietà. Ecco doveoggi. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Come cambia il montepremi di Jannik Sinner con la squalifica? Le cifre dei tornei saltati e il guadagno in carriera - Jannik Sinner ha guadagnato 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,12 milioni di euro) con il trionfo agli Australian Open e quell’assegno rimarrà l’unico intascato per meriti sportivi in questa stagione almeno fino a metà maggio, ovvero quando percepirà l’emolumento previsto per il risultato che otterrà agli Internazionali d’Italia, torneo in cui tornerà in scena dopo aver scontato i tre mesi di squalifica, frutto dell’accordo con la WADA raggiunto nella mattinata odierna. 🔗oasport.it

Jannik Sinner cambia manager: novità nello staff, “la persona con cui mi capisco di più” - Jannik Sinner sta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà a giocare soltanto agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 1 del mondo sta osservando da vicino i risultati di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sperando di essere ancora in cima al ranking ATP quando si ripresenterà in campo, ma intanto sono state comunicate della novità riguardanti il suo staff. 🔗oasport.it

Come cambia il palinsesto di Rai 1 con l’intervista a Jannik Sinner? Un programma cancellato e nuovi orari - Jannik Sinner ha rilasciato una lunga intervista a Gian Marco Chiocci, direttore del TG1. Il numero 1 del mondo si è raccontato per una ventina di minuti alla vigilia del suo ritorno in campo dopo aver scontato una squalifica di tre mesi. Lo stop terminerà il 4 maggio, il tennista italiano giocherà venerdì 9 o sabato 10 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma in occasione del secondo turno degli Internazionali d’Italia. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Jannik Sinner cambia casa a Monte Carlo: ha comprato un appartamento, non vive più in affitto; «Non lo vediamo da mesi». Gli allenamenti nella villa privata e la casa nuova: dove è Sinner? Oggi il «ritorno»; Jannik Sinner batte i record del grande tennis anche da casa sua e, nel frattempo, cambia management: nuova strategia e svolta d’immagine?; Sinner, dove vive il tennista? L'appartamento a Montecarlo «troppo piccolo per i trofei» dove conviveva con la. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Jannik Sinner cambia casa a Monte Carlo: ha comprato un appartamento, non vive più in affitto - Jannik Sinner durante i mesi della sospensione ne ha approfittato per cambiare casa, acquistando un appartamento di proprietà ... 🔗fanpage.it

Jannik Sinner torna sulla residenza a Monte-Carlo: "Sto bene, mi sento come a casa" - Jannik Sinner è tornato anche sulla questione della residenza a Monte-Carlo nel corso dell'intervista trasmessa in onda su Rai1 martedì sera, realizzata dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. "Ones ... 🔗tennisworlditalia.com

Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Amore nato durante il periodo di stop del tennista - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 aprile 2025, pubblica le prime immagini della nuova coppia, Archiviata la storia con la coll ... 🔗ilsussidiario.net