James Gunn condivide una nuova foto di Superman con Mr. Terrific: “E’ il mio personaggio preferito”James Gunn, sceneggiatore e regista di Superman e co-CEO di DC Studios, ha condiviso un nuovo sguardo a Edi Gathegi nei panni di Mr. Terrific della DCU. Celebrando l’anniversario del personaggio, ha affermato che l’eroe “è da tempo uno dei miei personaggi preferiti”.Questa ultima foto del dietro le quinte mostra la tuta dell’eroe e il logo “JL” che sembra essere al centro del suo petto. View this post on InstagramA post shared by James Gunn (@JamesGunn)Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James GunnSuperman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. 🔗 unadicon Mr.: “E’ il mio, sceneggiatore e regista die co-CEO di DC Studios, ha condiviso un nuovo sguardo a Edi Gathegi nei panni di Mr.della DCU. Celebrando l’anniversario del, ha affermato che l’eroe “è da tempo uno dei miei personaggi preferiti”.Questa ultimadel dietro le quinte mostra la tuta dell’eroe e il logo “JL” che sembra essere al centro del suo petto. View this post on InstagramA post shared by(@, tutto quello che sappiamo sul film di, scritto e diretto da, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. 🔗 Cinefilos.it

