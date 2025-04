j-hope intervistato da Zane Lowe | Non vedo l’ora sia giugno | la sinergia tra i BTS sarà incredibile

hope dei BTS con Zane Lowe per il The Zane Lowe Show su Apple Music 1. Tra i tanti argomenti trattati, j-hope ha raccontato del suo servizio militare, delle recenti collaborazioni (tra cui quella con Pharrell Williams) e di cosa dobbiamo aspettarci prossimamente dai BTS.Alla domanda specifica di Zane Lowe su cosa riserverà il futuro ai BTS, j-hope ha risposto che aspetta di creare nuova musica con i suoi compagni di avventura. «Quando abbiamo iniziato a uscire con i progetti solisti – commenta – abbiamo iniziato a pensare più ad altre storie e musiche da poter creare. Credo che abbiamo trovato un modo più sano per farlo. Alla fine, ognuno di noi ha la sua identità unica e abbiamo avuto modo di realizzarla ed esprimerla. Vogliamo riunirci di nuovo dopo che ognuno lo ha fatto per conto proprio. 🔗 È andata in onda alle 19 del 29 aprile l’intervista di j-dei BTS conper il TheShow su Apple Music 1. Tra i tanti argomenti trattati, j-ha raccontato del suo servizio militare, delle recenti collaborazioni (tra cui quella con Pharrell Williams) e di cosa dobbiamo aspettarci prossimamente dai BTS.Alla domanda specifica disu cosa riserverà il futuro ai BTS, j-ha risposto che aspetta di creare nuova musica con i suoi compagni di avventura. «Quando abbiamo iniziato a uscire con i progetti solisti – commenta – abbiamo iniziato a pensare più ad altre storie e musiche da poter creare. Credo che abbiamo trovato un modo più sano per farlo. Alla fine, ognuno di noi ha la sua identità unica e abbiamo avuto modo di realizzarla ed esprimerla. Vogliamo riunirci di nuovo dopo che ognuno lo ha fatto per conto proprio. 🔗 Funweek.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giornata nera per i pesisti italiani: Zane Weir ultimo in finale, Ponzio migliore degli azzurri - Profondo rosso, nella gara dove l’Italia partiva con tutti i favori del pronostico agli Europei Indoor 2025 di atletica, che si concludono oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il getto del peso doveva essere un fortino della nostra Nazionale in questa rassegna continentale al coperto, visto che Leonardo Fabbri e Zane Weir si erano presentati all’appuntamento forti della prima e della terza misura mondiale stagionale. 🔗oasport.it

Triathlon, World Cup: Steinhauser sesta e Zane decima in Nuova Zelanda - La Coppa del Mondo 2025 di triathlon ha ufficialmente preso il via nella notte italiana, con la prima tappa ospitata dalla Nuova Zelanda. La prova – in scena ad Ahuriri Beach a Napier – ha visto due azzurre in gara: Verena Steinhauser delle Fiamme Oro e l’atleta Jesolo TRIATHLON Ilaria Zane. Steinhauser ha ottenuto la sesta posizione con 57’13”, mentre Zane ha chiuso la top-10 con 57’46”. La gara prevedeva una distanza sprint di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque di corsa. 🔗sportface.it

Il Procuratore Gratteri intervistato dagli studenti dell’Amabile - Tempo di lettura: < 1 minutoIl capo della Procura della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, sarà lunedì prossimo, 10 marzo alle ore 15:00 all’Ite Amabile di Avellino. Il magistrato simbolo della lotta alle mafie sarà intervistato dagli studenti. “Siamo davvero felici e onorati che il dottore Gratteri abbiamo accettato il nostro invito” ha fatto sapere la dirigente Antonella Pappalardo. “Questa conferenza-intervista con i ragazzi – aggiunge la preside – rappresenta il momento più alto del ciclo di incontri su legalità ed impegno civile che l’Amabile ha inaugurato anni fa. 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

BTS, il teaser della docuserie Monuments Beyond The Star in uscita su Disney+; BTS, il concerto a sorpresa di Jung Kook a Times Square a New York. VIDEO. 🔗Cosa riportano altre fonti