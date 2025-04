Italia-Polonia oggi in tv Mondiali hockey ghiaccio 2025 | orario programma streaming

Italia dell’hockey ghiaccio si prepara per il terzo impegno nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe in Romania. Dopo le prime due uscite contro Giappone e Ucraina gli Azzurri sono già spalle al muro per non perdere il treno delle prime posizioni che garantiscono la promozione in Top Division.La classifica del gruppo, infatti, vede la Polonia al comando con 6 punti (due vittorie su due), quindi al secondo posto a braccetto Italia e Gran Bretagna con 4 punti, mentre l’Ucraina è a 3. Ultime Romania a quota 1 e Giappone a 0, con la sensazione che siano già concentrate sull’evitare la retrocessione nel Gruppo B.La partita contro la Polonia, quindi, potrebbe già essere decisiva. Vincere contro la compagine allenata da Kalaber potrebbe avvicinare e non poco l’Italia alla Top Division. 🔗 Oasport.it - Italia-Polonia oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming L’dell’si prepara per il terzo impegno nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe in Romania. Dopo le prime due uscite contro Giappone e Ucraina gli Azzurri sono già spalle al muro per non perdere il treno delle prime posizioni che garantiscono la promozione in Top Division.La classifica del gruppo, infatti, vede laal comando con 6 punti (due vittorie su due), quindi al secondo posto a braccettoe Gran Bretagna con 4 punti, mentre l’Ucraina è a 3. Ultime Romania a quota 1 e Giappone a 0, con la sensazione che siano già concentrate sull’evitare la retrocessione nel Gruppo B.La partita contro la, quindi, potrebbe già essere decisiva. Vincere contro la compagine allenata da Kalaber potrebbe avvicinare e non poco l’alla Top Division. 🔗 Oasport.it

