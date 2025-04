Istat | Pil +03% nel I trimestre 2025

trimestre 2025 l'economia italiana registra la crescita dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali. Lo rileva l' Istat in base alle prime stime. Il dato è espresso in base ai valori reali corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati e fa seguito ai segnali positivi dell'ultimo trimestre 2024 quando la crescita congiunturale era di +0,2%. La stima,provvisoria,determina una crescita acquisita nel 2025 dello 0,4%. 🔗 10.30 Nel primol'economia italiana registra la crescita dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali. Lo rileva l'in base alle prime stime. Il dato è espresso in base ai valori reali corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati e fa seguito ai segnali positivi dell'ultimo2024 quando la crescita congiunturale era di +0,2%. La stima,provvisoria,determina una crescita acquisita neldello 0,4%. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

