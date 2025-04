Istat | L' economia è in ripresa Giorgetti | Pil meglio di altri le nostre politiche sono efficaci

Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei . Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti commentando i dati sul Pil del primo trimestre 2025, chiuso a +0,3%. Accelera la crescita. 🔗 Feedpress.me - Istat: "L'economia è in ripresa". Giorgetti: "Pil meglio di altri, le nostre politiche sono efficaci" certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto adpaesi europei . Un segnale importante che dimostra la correttezza delleprevisioni e l'a delleeconomiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'e delle finanze, Giancarlocommentando i dati sul Pil del primo trimestre 2025, chiuso a +0,3%. Accelera la crescita. 🔗 Feedpress.me

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La ripresa dell’economia: "Soltanto uniti si vince". Il ruolo di Confindustria - "Un terriorio di contrasti e di bellezza". Così oggi a Firenze all’assemblea privata di Confindustria, il presidente apuano Matteo Venturi presenta la nostra terra e parla di necessità di una nuova unità. "Una terra forte e fragile. Un territorio di confine. Di contrasti. Di bellezza. E di fatica. Un territorio in cui convivono eccellenze industriali, come la Baker Hughes o il settore lapideo, e criticità strutturali: vincoli ambientali, rischio idrogeologico, aree ristrette. 🔗lanazione.it

Istat: Finanza pubblica migliore del previsto, soddisfazione per Giorgetti - "I dati Istat di oggi confermano, come da sempre sostenuto con convinzione, che la finanza pubblica è in una condizione migliore del previsto". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. "L'avanzo primario certificato oggi dall'Istat - prosegue - è una soddisfazione morale. La crescita corrisponde a quella che avevamo aggiornato a dicembre", ha aggiunto. "Naturalmente tutto questo è confortante ed è ragione di soddisfazione. 🔗quotidiano.net

Istat conferma: finanza pubblica italiana meglio del previsto, dice Giorgetti - I dati Istat di oggi confermano, come da sempre sostenuto con convinzione, che la finanza pubblica è in una condizione migliore del previsto". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. "L'avanzo primario certificato oggi dall'Istat - prosegue - è una soddisfazione morale. La crescita corrisponde a quella che avevamo aggiornato a dicembre", ha aggiunto. "Naturalmente tutto questo è confortante ed è ragione di soddisfazione. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Istat: 'L'economia è in ripresa'. Giorgetti: 'Pil meglio di altri, le nostre politiche sono efficaci'; Pil, l’Istat: economia in ripresa, crescita del +0,3% nel primo trimestre. Giorgetti: «Italia fa meglio di altri; Pil, Istat, +0,3% nel I trimestre, +0,6% su anno. Giorgetti: Crescita positiva; Istat, Giorgetti: soddisfatti, finanze pubbliche meglio del previsto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Istat: 'L'economia è in ripresa'. Giorgetti: 'Pil meglio di altri, le nostre politiche sono efficaci' - Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo ... 🔗ansa.it

Pil, l’Istat: economia in ripresa, crescita del +0,3% nel primo trimestre. Giorgetti: «Italia fa meglio di altri» - L’economia italiana va. Il primo trimestre si è chiuso con una crescita del +0,3%, in netta ripresa rispetto al +0,1% di fine 2024 che era stato preceduto dalla stagnazione estiva. È quanto sottolinea ... 🔗informazione.it

Dati Pil, la soddisfazione di Giorgetti: "Italia fa meglio di altri Paesi" - 'Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri Paesi europei. Un segnale importante che dimostra la ... 🔗iltempo.it