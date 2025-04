Istat | economia italiana in ripresa più 03% Giorgetti | Politiche giuste

Istat certifica: economia italiana in ripresa nel primo trimestre 2025, migliore rispetto ad altri paesi europei. Più 0,3%. Molto soddisfatto il ministro Giancarlo Giorgetti. Che parla di segnale importante "che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle Politiche economiche del governo"L'articolo Istat: economia italiana in ripresa (più 0,3%). Giorgetti: “Politiche giuste” proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Istat: economia italiana in ripresa (più 0,3%). Giorgetti: “Politiche giuste” certifica:innel primo trimestre 2025, migliore rispetto ad altri paesi europei. Più 0,3%. Molto soddisfatto il ministro Giancarlo. Che parla di segnale importante "che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delleeconomiche del governo"L'articoloin(più 0,3%).: “” proviene da Firenze Post. 🔗 .com

Per l’Istat i dazi Usa possono avere “effetti rilevanti” per il commercio e per l’economia italiana - Le nuove tariffe doganali annunciate dagli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea potrebbero avere un impatto significativo sull'economia italiana. L'Istat avverte: le tensioni commerciali e geopolitiche potrebbero rallentare la crescita e aumentare l'incertezza economica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Economia italiana 2024: Pil cresce dello 0,7%, Istat rivela dati aggiornati - Nel 2024 l'economia italiana è cresciuta dello 0,7%. Lo rende noto l'Istat. Nel 2024 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 2.192.182 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente, spiega l'Istat, aggiungendo che in volume il Pil è cresciuto dello 0,7%. Il dato è inferiore alla stima del +1% indicata dal governo nel Piano strutturale di bilancio. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, ovvero il rapporto deficit-Pil, è stato pari a -3,4%, a fronte del -7,2% nel 2023. 🔗quotidiano.net

Istat: "L'economia è in ripresa". Giorgetti: "Pil meglio di altri, le nostre politiche sono efficaci" - " Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei . Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti commentando i dati sul Pil del primo trimestre 2025, chiuso a +0,3%. Accelera la crescita. 🔗feedpress.me

Istat: 'L'economia è in ripresa'. Giorgetti: 'Pil meglio di altri, le nostre politiche sono efficaci' - Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo ... 🔗ansa.it

Italia in ripresa: PIL in crescita più delle attese, ma resta l’incognita dazi USA - Nel 2025 l'economia italiana va meglio del previsto. A certificarlo è l'ufficio di statistica dell'Istat che in riferimento al primo trimestre di quest'anno ha ... 🔗notiziariofinanziario.com

Pil, l’Istat: economia in ripresa, crescita del +0,3% nel primo trimestre. Giorgetti: «Italia fa meglio di altri» - L’economia italiana va. Il primo trimestre si è chiuso con una crescita del +0,3%, in netta ripresa rispetto al +0,1% di fine 2024 che era stato preceduto dalla stagnazione estiva. È quanto sottolinea ... 🔗informazione.it