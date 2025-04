Israele mega incendio vicino Gerusalemme L’ombra di Hamas | Bruciate tutto boschi foreste e case dei coloni

Hamas dietro l'ondata di incendi che sta investendo Israele in questi giorni, e minacciando Gerusalemme. Le fiamme stamane sono divampate nella foresta di Eshtaol, in un'area montuosa a ovest della città santa. Anche la settimana scorsa diversi roghi avevano interessato la zona di Beit Shemesh, secondo gli esperti per via dell'ondata di caldo intenso che sta investendo il Paese. Ma ora, poco prima dell’ultimo rogo, è arrivato il messaggio di Hamas, pubblicato su Telegram, che invita i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni. I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto. Gaza attende la vendetta dei liberi". Post seguito a quello di Jenin News Network, in cui si incoraggiava i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". 🔗 Quotidiano.net - Israele, mega incendio vicino Gerusalemme. L’ombra di Hamas: “Bruciate tutto, boschi, foreste e case dei coloni” Roma, 30 aprile 2025 - L'ombra didietro l'ondata di incendi che sta investendoin questi giorni, e minacciando. Le fiamme stamane sono divampate nella foresta di Eshtaol, in un'area montuosa a ovest della città santa. Anche la settimana scorsa diversi roghi avevano interessato la zona di Beit Shemesh, secondo gli esperti per via dell'ondata di caldo intenso che sta investendo il Paese. Ma ora, poco prima dell’ultimo rogo, è arrivato il messaggio di, pubblicato su Telegram, che invita i palestinesi a "bruciareciò che possono:dei. I giovani della Cisgiordania, die quelli dihanno dato fuoco alle loro auto. Gaza attende la vendetta dei liberi". Post seguito a quello di Jenin News Network, in cui si incoraggiava i palestinesi a "bruciare iagli insediamenti". 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Incendio al parco Miralfiore: paura vicino al ristorante Utopia - Pesaro, 17 marzo 2025 – Mattinata di fiamme e paura al parco Miralfiore. E’ quanto accaduto questa mattina e il rogo, di circa cinquanta metri di diametro, si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, a circa 200 metri di distanza dal ristorante Utopia, in direzione di Villa Miralfiore. Il primo ad accorgersi e dare l’allarme è stato Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver, che in quel momento si trovava all’interno del locale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Mega incendio in Alto Adige, la colonna di fumo raggiunge il Trentino occidentale - Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Prato allo Stelvio, in Val Venosta (Alto Adige). Sono almeno un centinaio gli ettari di bosco colpiti: un’emergenza che ha richiesto l’intervento di centinaia di vigili del fuoco altoatesini anche con il locale Nucleo elicotteri. La vasta... 🔗trentotoday.it

Israele bombarda ospedale dell'amicizia turco-palestinese a Gaza, vicino a Netzarim, l'unico con cure oncologiche - VIDEO - Dopo averlo occupato e minato, soldati dell'Idf hanno fatto saltare in aria la struttura costruita nel 2017 con 34mln da Ankara Israele ha bombardato l'ospedale dell'Amicizia turco-palestinese nel centro di Gaza vicino al corridoio Netzarim, l'unica struttura che, secondo i media locali, forn 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Gerusalemme, incendio choc. Hamas ai palestinesi: Bruciate tutto, boschi e case | .it; Iran, mega-esplosione durante il terzo round di colloqui con gli Usa; Mega-incendi stanno colpendo la Corea del Sud. Almeno 28 i morti; Incendi in Grecia e Albania, aiuti in arrivo dall'Unione europea. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Israele, grande incendio lambisce autostrada: case evacuate - (LaPresse) Mercoledì i vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere un incendio scoppiato nei pressi di un'importante autostrada alla periferia di Gerusalemme. Secondo l’Autorità israeliana per i ... 🔗msn.com

A Gaza Israele bombarda le tende vicino agli ospedali dove c'erano giornalisti: due morti e nove feriti - Israele ha colpito con raid aerei alcune tende ... nel sud di Gaza, provocando un incendio. Nell’esplosione sono rimasti uccisi Yousef al-Faqawi, giornalista del sito di notizie Palestine ... 🔗globalist.it

Gaza, raid di Israele sull'ospedale Nasser: scoppia incendio, almeno 5 morti | A Gerusalemme tafferugli davanti alla casa di Netanyahu - Il raid ha causato un grande incendio: ci sono diversi morti. Secondo l'Egitto, la situazione a Gaza è "completamente inaccettabile" e il ritorno all'accordo di cessate il fuoco fra Israele e ... 🔗msn.com