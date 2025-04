Israele incendio sulle colline di Gerusalemme Katz dichiara emergenza nazionale il messaggio di Hamas | Bruciate tutto boschi e case dei coloni - VIDEO

Nonostante alcuni media israeliani sostengano l'ipotesi di un presunto attacco terroristico, l'incendio sarebbe divampato a causa delle alte temperature e si sarebbe esteso grazie ai forti venti. Un vasto incendio ha colpito dalle prime ore di mercoledì 30 aprile le colline attorno a Gerusalemme.

Israele, enorme incendio sulle colline di Gerusalemme: dichiarata emergenza nazionale. Hamas: «Bruciate boschi e case» – I video - Il vento forte, un brusco rialzo delle temperature nelle ultime ore e l’ipotesi, per ora rilanciata solo da alcuni media israeliani, che si tratti di un atto di terrorismo. È dalle prime ore di mattina, mercoledì 30 aprile, che un devastante incendio ha colpito le colline attorno a Gerusalemme. Cinque tra villaggi e quartieri sono stati evacuati, dopo che le fiamme si sono propagate a partire dalla foresta di Eshtaol. 🔗open.online

Maxi incendio sulle colline di Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: «Bruciate tutto» - Dopo la pubblicazione da parte di Hamas di un messaggio su Telegram che ha incoraggiato i «giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e i palestinesi all’interno di Israele» a bruciare «i boschi, le foreste, le case e le auto dei coloni» e «tutto ciò che potete», sulle colline di Gerusalemme – appunto – si sono sviluppati grossi incendi, che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarare emergenza nazionale nello Stato ebraico. 🔗lettera43.it

Israele, mega incendio vicino Gerusalemme. L’ombra di Hamas: “Bruciate tutto, boschi, foreste e case dei coloni” - Roma, 30 aprile 2025 - L'ombra di Hamas dietro l'ondata di incendi che sta investendo Israele in questi giorni, e minacciando Gerusalemme. Le fiamme stamane sono divampate nella foresta di Eshtaol, in un'area montuosa a ovest della città santa. Anche la settimana scorsa diversi roghi avevano interessato la zona di Beit Shemesh, secondo gli esperti per via dell'ondata di caldo intenso che sta investendo il Paese. 🔗quotidiano.net

