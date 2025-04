Israele in fiamme l’appello di Hamas | Bruciate tutto per vendicare Gaza

Israele è in fiamme e i sospetti sugli incendi che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz a dichiarare l'"emergenza nazionale", cadono ancora una volta su Hamas. Il rogo partito dai boschi sopra Gerusalemme e ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma . 🔗 (Adnkronos) –è ine i sospetti sugli incendi che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz a dichiarare l'"emergenza nazionale", cadono ancora una volta su. Il rogo partito dai boschi sopra Gerusalemme e ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma . 🔗 Periodicodaily.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

M.O., appello di Abu Mazen ad Hamas: "Consegnate tutti gli ostaggi" | Israele bombarda una scuola-rifugio: almeno 10 morti - Gaza, il ministro israeliano Smotrich: "Il ritorno degli ostaggi non è il nostro obiettivo primario" 🔗tgcom24.mediaset.it

Israele, Hamas lancia razzi contro Ashdod. Netanyahu: “Risposta sarà dura” - (Adnkronos) – Dieci razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro la zona di Ashdod, nel sud di Israele. Lo hanno riferito le Idf, secondo quanto riporta il Times of Israel. Stando all’esercito, la maggior parte dei razzi è stata intercettata dalle difese aeree, mentre è stato segnalato almeno un impatto ad Ashkelon, con danni a una strada e a diverse auto parcheggiate. Non ci sono segnalazioni di feriti. 🔗ildenaro.it

Israele e USA minacciano ritorsioni contro Hamas: "Il prezzo sarà alto" - "Come ha detto Trump chiaramente, Hamas, gli Houthi, l'Iran e tutti quelli che stanno cercando di terrorizzare Israele e gli Stati Uniti pagheranno un prezzo. Si scatenerà l'inferno. Tutti i terroristi in Medio Oriente dovrebbero prendere il presidente seriamente quando dice che non ha paura di difendere gli Usa e il nostro alleato Israele": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

sraele brucia, è la nuova strategia di Hamas? Cosa succede; “Incendiate tutto”. L’appello di Hamas e l’inferno in Israele: vasti incendi ovunque; Incendi sulle colline di Gerusalemme. Hamas: 'Bruciate le case'. FOTO; Appello Hamas: Palestinesi bruciate tutto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Israele in fiamme, l'appello di Hamas: "Bruciate tutto per vendicare Gaza" - (Adnkronos) - Israele è in fiamme e i sospetti sugli incendi che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz a dichiarare l'"emergenza nazionale", cadono ancora una volta su Hamas. Il rogo part ... 🔗msn.com

Appello Hamas: "Palestinesi bruciate tutto" - Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a "bruciare tutto: boschi, foreste e case dei coloni". "I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e dell'interno di Israele ... 🔗rainews.it

Israele, mega incendio vicino Gerusalemme. L’ombra di Hamas: “Bruciate tutto, boschi, foreste e case dei coloni” - Impegnati 12 aerei e 105 squadre di terra contro gli incendi. Canadair in arrivo da Italia e Croazia. L’appello del gruppo palestinese prima dell’ultimo rogo. Polizia e Shin Bet indagano sugli incendi ... 🔗msn.com