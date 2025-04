Israele in fiamme l’appello di Hamas | Bruciate tutto per vendicare Gaza

Israele è in fiamme e i sospetti sugli incendi che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz a dichiarare l'"emergenza nazionale", cadono ancora una volta su Hamas. Il rogo partito dai boschi sopra Gerusalemme e ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma .L'articolo Israele in fiamme, l'appello di Hamas: "Bruciate tutto per vendicare Gaza" proviene da Webmagazine24.

