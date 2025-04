Israele grosso incendio alle porte di Gerusalemme

Gerusalemme, dove le fiamme si stanno propagando rapidamente. In risposta all'emergenza, il ministro della Difesa israeliano ha disposto il dispiegamento dell'esercito per affiancare i vigili del fuoco nelle operazioni di contenimento. Le autorità hanno chiuso l'autostrada principale tra Gerusalemme e Tel Aviv, evacuando i residenti lungo il tragitto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Israele, grosso incendio alle porte di Gerusalemme Denso fumo si leva dagli incendi nei pressi di, dove le fiamme si stanno propagando rapidamente. In risposta all'emergenza, il ministro della Difesa israeliano ha disposto il dispiegamento dell'esercito per affiancare i vigili del fuoco nelle operazioni di contenimento. Le autorità hanno chiuso l'autostrada principale trae Tel Aviv, evacuando i residenti lungo il tragitto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Israele, Netanyahu: “Aprirò le porte dell’inferno se gli ostaggi non tornano”. Rubio: “Eliminare Hamas” - Il Presidente degli Stati Uniti invia il Segretario di Stato, Rubio, in Medio Oriente per spingere sul piano di emigrazione della popolazione palestinese da Gaza mentre Netanyahu rimarca la solida amicizia con il Tycoon L'articolo Israele, Netanyahu: “Aprirò le porte dell’inferno se gli ostaggi non tornano”. Rubio: “Eliminare Hamas” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Mumbai, grosso incendio scatenato da esplosione bombole di gas: panico in città - Un vasto incendio è divampato nella baraccopoli di Dharavi, a Mumbai,in India, nella tarda serata, scatenando il panico tra i residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente dopo l’esplosione di alcune bombole di gas nei pressi del deposito degli autobus, generando una situazione di emergenza.Leggi anche: Milano, incendio all’Ortomercato: fiamme nella notte Vigili del fuoco in azione, traffico in tilt L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00, provocando un denso fumo visibile a chilometri di distanza e un grave ingorgo sulla trafficata arteria Sion-Dharavi. 🔗thesocialpost.it

Grosso incendio all’Inalca di Reggio Emilia, le prime immagini delle operazioni dei vigili del fuoco - Un grosso incendio è scoppiato nella notte all’Inalca di Reggio Emilia, azienda leader nelle carni e diverse squadre dei vigili del fuoco dall’1.30 circa sono intervenute in via Due Canali per domarlo. La colonna di fumo è visibile da lontano e il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo stabilimento. Non risultano al momento feriti. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Israele, grosso incendio alle porte di Gerusalemme; Incendio a Monfalcone in zona Lisert, vicino Gorizia: colonna di fumo sulla città, traffico e treni sospesi; Enorme incendio a Vipiteno, colonna di fumo visibile a Km: Tenere chiuse finestre per tutta la notte; Grosso incendio in Scozia, fiamme nella discarica dei rifiuti: pennacchio di fumo gigantesco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media