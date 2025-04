Israele commemora i soldati caduti e le vittime di attacchi

Israele si ferma per commemorare i soldati caduti in guerra e le vittime degli attacchi nella giornata della memoria dei soldati caduti. Jet hanno sorvolato il cimitero militare sul Monte Herzl a Gerusalemme, dove il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commemorato la giornata.Parlando dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, che ha dato inizio alla guerra a Gaza, Netanyahu ha affermato che il Paese è determinato a regolare i conti con coloro che hanno commesso atrocità. “I nostri figli e le nostre figlie non sono disposti a perdonare ciò che i mostri che ci hanno attaccato un anno e mezzo fa hanno fatto”, ha detto Netanyahu. 🔗 Lapresse.it - Israele commemora i soldati caduti e le vittime di attacchi Il suono delle sirene per due minuti mentresi ferma perre iin guerra e ledeglinella giornata della memoria dei. Jet hanno sorvolato il cimitero militare sul Monte Herzl a Gerusalemme, dove il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hato la giornata.Parlando dell’attacco di Hamas controdel 7 ottobre 2023, che ha dato inizio alla guerra a Gaza, Netanyahu ha affermato che il Paese è determinato a regolare i conti con coloro che hanno commesso atrocità. “I nostri figli e le nostre figlie non sono disposti a perdonare ciò che i mostri che ci hanno attaccato un anno e mezzo fa hanno fatto”, ha detto Netanyahu. 🔗 Lapresse.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Israele, minuto di silenzio per onorare i soldati caduti - Gli israeliani osservano un minuto di silenzio al cimitero militare del Monte Herzl, accompagnati dal suono delle sirene, in occasione del Giorno della Memoria dedicato ai soldati caduti. 🔗tgcom24.mediaset.it

Eccidio di Ponte Cantone, anche Piacenza commemora i giovani partigiani caduti - C'era anche il Gonfalone di Piacenza, domenica 16 febbraio, tra i labari e gli stendardi che davano solennità alla cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Ponte Cantone, celebrata come ogni anno in onore dei venti giovani partigiani che caddero vittima delle milizie nazifasciste il 14... 🔗ilpiacenza.it

"Più soldati sul campo": così Israele lancia la nuova guerra totale contro Hamas - Il nuoco capo di stato maggiore israeliano pronto ad inviare decine di migliaia di soldati nella Striscia di Gaza 🔗ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Giornata della memoria, Israele commemora i soldati caduti e le vittime di attacchi; Israele, minuto di silenzio per onorare i soldati caduti; Giorno della Memoria, due minuti di silenzio: Israele ricorda i suoi caduti; Giorno della Memoria, Israele ricorda i suoi caduti dal 1860. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata della memoria, Israele commemora i soldati caduti e le vittime di attacchi - (LaPresse) Il suono delle sirene per due minuti mentre Israele si ferma per commemorare i soldati caduti in guerra e le vittime degli attacchi ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Cerimonia per i caduti a Gerusalemme, Netanyahu: i soldati non possono perdonare - Nella notte una potente esplosione a squassato il campo di al-Mawasi nel sud della Striscia di Gaza, almeno 17 i morti ... 🔗msn.com

Giorno della Memoria, Israele ricorda i suoi caduti dal 1860 - (ANSA) - TEL AVIV, 30 APR - Il suono della sirena per due minuti alle 11 ora locale, ha segnato in Israele l'inizio delle cerimonie del Giorno della Memoria nei 52 cimiteri militari per ricordare le 2 ... 🔗corrieredellosport.it