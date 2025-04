Isola dei Famosi 2025 i 20 concorrenti del cast opinionisti e inviato | tutte le anticipazioni dell’edizione condotta da Veronica Gentili

L'Isola dei Famosi prenderà il via mercoledì 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5: scopriamo i nomi dei 20 concorrenti che compongono il cast ufficiale, chi sono gli opinionisti e inviato: tutte le anticipazioni dell'edizione condotta da Veronica Gentili. Tutto pronto per la diciannovesima edizione del talent girato in Honduras.

“L’Isola dei Famosi 2025”, ecco chi sono i 20 naufraghi divisi in due squadre - Manca poco al debutto di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi 2025. Per la conduttrice si preannuncia un esordio con il botto: venti concorrenti, divisi in due squadre da dieci, pronti a sfidarsi tra fame, zanzare e dinamiche esplosive. Da un lato ci sono i giovani scapestrati, pronti a mettersi in mostra. Dall’altro, un gruppo di over 40 che ha tutte le carte in regola per dominare la scena. 🔗tvzap.it

L’Isola dei Famosi 2025: i nomi dei 20 concorrenti ufficiali - Ufficializzato il cast completo dell’Isola dei Famosi 2025: venti concorrenti, divisi tra giovani e over 40, pronti a mettersi alla prova in un’avventura estrema tra natura selvaggia, fame e dinamiche di gruppo imprevedibili. Con la data d’esordio fissata per mercoledì 7 maggio, si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione del reality Mediaset. A guidare il programma sarà Veronica Gentili, per la prima volta al timone del celebre reality di sopravvivenza targato Canale 5. 🔗anticipazionitv.it

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

