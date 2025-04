Isola dei Famosi 2025 chi è Ibiza Altea | nata negli USA ma dal cuore sardo

Ibiza Altea è una ben nota modella che sta per ritrovarsi di colpo sotto svariati riflettori in Italia. È stata infatti scelta per prendere parte a L'Isola dei Famosi 2025 e non solo. Considerando come avrà tanto spazio nel corso dei prossimi mesi, è bene scoprire qualche dettaglio in più sul suo conto.Chi è Ibiza AlteaElvissa Ibiza Altea è una modella italoamericana, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999. Gli Stati Uniti sono però un lontano ricordo, dal momento che oggi vive a Milano, dove cresce suo figlio di 5 anni, Angel Gabriel.Il piccolo è nato dalla relazione con Davide Pilotto, tragicamente deceduto nel 2020 in seguito a un incidente stradale. Al tempo suo figlio aveva appena 6 mesi. Una storia complessa, quella di Ibiza Altea, che è passata dagli USA a Vicenza, dove si è diplomata presso l'Istituto Aeronautico San Filippo Neri.

Ibiza Altea all’Isola dei Famosi 2025 - Altra quota “ma chi?” all’Isola dei Famosi 2025. Tra i concorrenti dello show c’è la modella Eivissa Ibiza Altea che si metterà in gioco sulle spiagge dell’Honduras nel reality di Canale 5 in partenza mercoledì 7 maggio. Chi è Ibiza Altea Nata ad Atlanta (Georgia, USA) nel 1999, Eivissa Ibiza Altea è una modella italoamericana. Attualmente vive a Milano e ha un figlio di 5 anni, Angel Gabriel. 🔗davidemaggio.it

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

