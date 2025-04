Irma Testa contattata da un potente fandom prima di The Couple

Irma Testa rivela di essere stata contattata da un potente fandom prima di entrare The Couple: le sue parole

Chi sono Irma e Lucia Testa: età, lavoro, sport, fidanzati, Instagram - Nel cast di The Couple – Una vittoria per due ci sono anche Irma e Lucia Testa. Le due sorelle partecipano in coppia alla prima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, in onda da lunedì 7 aprile 2025. Questo programma, infatti, prevede che i concorrenti facciano il loro gioco gareggiando con un’altra persona a fianco. Dunque, a vincere alla fine sarà una coppia. La loro partecipazione è stata resa ufficiale da Mattino Cinque News, durante la puntata andata in onda il 4 aprile. 🔗latuafonte.com

La pugile Irma Testa e la sorella Lucia a The Couple - Archiviato il Grande Fratello, il countdown per The Couple è partito. Dopo avervi annunciato gli opinionisti, ora è arrivato il momento di svelarvi in anteprima una coppia in gara che da lunedì prossimo, 7 aprile, prenderà parte al reality game di Ilary Blasi su Canale 5. Si tratta di Irma Testa e della sorella Lucia. La pugile, entrata nella storia dello sport per essere la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica in questa disciplina, sbarcherà nella casa di The Couple insieme a sua sorella maggiore Lucia. 🔗davidemaggio.it

Irma Testa contattata da un potente fandom prima di The Couple - Nelle ultime ore a non passare inosservata è stata una rivelazione fatta da Irma Testa. La campionessa infatti ha raccontato di essere stata contattata da un potente fandom prima di entrare a The Coup ... 🔗novella2000.it

Il fandom delle Zeudiners e il televoto di The Couple: Irma Testa rivela un contatto sorprendente - Irma Testa rivela di aver ricevuto supporto da un potente fandom, le Zeudiners, prima di entrare in "The Couple". Mediaset modifica il televoto per garantire maggiore trasparenza e correttezza. 🔗ecodelcinema.com

Irma Testa, confessione choc a The Couple/ “Chi mi ha contattato prima di entrare qui” - Irma Testa si lascia andare ad una confessione a The Couple svelando da chi è stata contattata prima di entrare nella casa. 🔗ilsussidiario.net