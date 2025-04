Ira per lo spray al peperoncino spruzzato nel corridoio della scuola | Mia figlia ha passato quattro ore al pronto soccorso

spray urticante spruzzato in una scuola, l'istituto professionale, uno strumento nato come autodifesa dalle aggressioni usato per 'gioco', un'azione pericolosa che non può essere derubricata a semplice bravata. Si torna a parlare di adolescenti un po' troppo esagitati, un comportamento che. 🔗 Cesenatoday.it - Ira per lo spray al peperoncino spruzzato nel corridoio della scuola: "Mia figlia ha passato quattro ore al pronto soccorso" urticantein una, l'istituto professionale, uno strumento nato come autodifesa dalle aggressioni usato per 'gioco', un'azione pericolosa che non può essere derubricata a semplice bravata. Si torna a parlare di adolescenti un po' troppo esagitati, un comportamento che. 🔗 Cesenatoday.it

Spray al peperoncino spruzzato a scuola: in dieci finiscono in ospedale - È stata probabilmente una sciocca bravata a far scattare l'allerta in una scuola del Veronese nella mattinata di giovedì. Intorno alle ore 8.30 è infatti scattato l'allarme all'istituto di formazione professionale Enaip, situato in via Prato Fiera a Isola della Scala, verosimilmente dopo che... 🔗veronasera.it

Paura in una scuola a Milano: spruzzato spray al peperoncino, bruciore a occhi e gola di studenti e docenti - Momenti di apprensione in una scuola media a Milano. Intorno alle 10, una bomboletta di spray al peperoncino è stata spruzzata nei bagni dell'istituto, causando la dispersione della sostanza irritante nell'aria. L'articolo Paura in una scuola a Milano: spruzzato spray al peperoncino, bruciore a occhi e gola di studenti e docenti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Spray al peperoncino spruzzato nel multisala. Malori tra il pubblico - Rischiano una denuncia per lesioni personali i due individui ancora da identificare che hanno deciso di concludere la serata di sabato spruzzando spray al peperoncino alla fine dell’ultimo spettacolo al multisala Space Cinema del Centro Move In, quando erano ormai le 2.30 di domenica. Lo spray urticante ha causato forti irritazioni e malesseri fra gli spettatori. Un 55enne e una 47enne sono stati soccorsi da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e portati al Pronto soccorso di Castellanza. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Corinaldo, cosa è successo nella tragica notte del 2018 e perché sono stati tutti assolti: «I nostri figli uccisi di nuovo»; Spruzzano spray urticante al centro commerciale: fuggi fuggi di clienti; Spray al peperoncino in faccia per una rapina a Rigotti, dirigente degli esercenti trentini Fiepet, e titolare della Cà dei Gobj; Tutti assolti per la strage di Corinaldo. L'ira dei parenti: Sono stati uccisi di nuovo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spruzza lo spray al peperoncino in classe: daspo urbano per un 17enne marocchino - Il minore ha spruzzato il liquido irritante durante una lezione: necessario l'intervento dei soccorsi per i compagni di classe. È stato denunciato per possesso illecito di armi ... 🔗msn.com

Intossica la classe con spray urticante. Studente denunciato - La bravata di spruzzare spray al peperoncino durante una lezione, lunedì mattina, ha causato l’intossicazione dell’intera classe e degli ... 🔗msn.com

Ragazzino di 17 anni intossica la sua classe con lo spray al peperoncino: denunciato - Nella giornata di ieri, lunedì 28 aprile, la polizia di Como ha denunciato un diciassettenne perché accusato di possesso illecito di armi ed emissione di gas nocivi in luogo pubblico. L'adolescente ... 🔗fanpage.it