Io qui sottoscritto testamenti di grandi italiani | mostra in Pinacoteca

mostra "Io qui sottoscritto, testamenti di grandi italiani", l'esposizione itinerante promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato, che sta toccando importanti tappe in tutta Italia.La mostra, inaugurata nel 2022.

Comitato Regionale Notarile della Calabria: Mostra “Io qui sottoscritto, testamenti di grandi italiani” - Anche Reggio Calabria accoglierà la mostra "Io qui sottoscritto, testamenti di grandi italiani", l’esposizione itinerante promossa dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del ... 🔗ilmetropolitano.it

Io sottoscritto Elvis Presley, Bill Gates, Karl Lagerfeld, Nelson Mandela...: torna la serie podcast sui testamenti più famosi - Se la prima stagione raccontava l’Italia attraverso i testamenti dei nostri compatrioti più o meno illustri, la seconda fa invece il giro del mondo per raccontare le differenze nella disciplina ... 🔗msn.com