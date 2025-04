Io lavoratore povero a tempo indeterminato a 1 200 euro A fine mese conto le monete

lavoratore povero» 🔗 Xml2.corriere.it - «Io lavoratore povero, a tempo indeterminato a 1.200 euro. A fine mese conto le monete» Il monito di Mattarella sui salari bassi e la testimonianza di Giovanni Rinaudo, torinese di 48 anni. Rientra nella categoria definita «povero» 🔗 Xml2.corriere.it

L'Italia sottopagata: un lavoratore su 10 a rischio povertà anche con un impiego a tempo pieno. E per i giovani è anche peggio - Lavorano tutto il giorno ma sono comunque poveri. Una condizione di estrema difficoltà che, in Italia, investe quasi un lavoratore su 10 tra quelli impegnati full time: il 9%, infatti, nel... 🔗leggo.it