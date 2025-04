Io con Raoul Bova… Nathalie Guetta la confessione piccante sull’attore a Belve

confessione ammiccante pronunciata con il tono ironico che da sempre la contraddistingue, per far esplodere i social e accendere l’interesse del pubblico. Nathalie Guetta, ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, ha regalato uno dei momenti più spassosi della serata grazie a una rivelazione su Raoul Bova, suo collega nella celebre fiction Don Matteo. L’attrice, nota per interpretare da oltre vent’anni la simpatica perpetua Natalina, si è lasciata andare a un aneddoto che ha fatto rapidamente il giro del web.La nuova stagione del programma condotto da Francesca Fagnani ha preso il via martedì 29 aprile su Rai 2, accolta con entusiasmo dal pubblico e forte di un parterre di ospiti d’eccezione. Tra questi anche Nathalie Guetta, che ha accettato l’invito di raccontarsi senza filtri, come impone lo stile diretto e pungente del format. 🔗 È bastata una battuta, unaammiccante pronunciata con il tono ironico che da sempre la contraddistingue, per far esplodere i social e accendere l’interesse del pubblico., ospite della prima puntata della nuova edizione di, ha regalato uno dei momenti più spassosi della serata grazie a una rivelazione suBova, suo collega nella celebre fiction Don Matteo. L’attrice, nota per interpretare da oltre vent’anni la simpatica perpetua Natalina, si è lasciata andare a un aneddoto che ha fatto rapidamente il giro del web.La nuova stagione del programma condotto da Francesca Fagnani ha preso il via martedì 29 aprile su Rai 2, accolta con entusiasmo dal pubblico e forte di un parterre di ospiti d’eccezione. Tra questi anche, che ha accettato l’invito di raccontarsi senza filtri, come impone lo stile diretto e pungente del format. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nathalie Guetta senza filtri a Belve: “Mi devo sperpetuizzare. Raoul Bova? Beh, un pensierino l’ho fatto…” - Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Nathalie Guetta si lascia andare a confessioni inedite su Don Matteo, Raoul Bova e il suo lato più nascosto. Nathalie Guetta ha regalato al pubblico di Belve un'intervista senza freni, dove si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Tra battute pungenti sugli autori di Don Matteo, confessioni piccanti su Raoul Bova e rivelazioni intime sul suo vissuto personale, l'attrice ha mostrato un lato inedito e sorprendente, anticipando fin da subito che non avrebbe avuto alcun tabù. 🔗movieplayer.it

Anticipazioni Belve del 29 aprile, la confessione di Nathalie Guetta su Raoul Bova - Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani, parte con una settimana di ritardo: il 22 aprile è stato sospeso per lasciare spazio ai contenuti su Papa Francesco, spirato il 21 aprile. Stasera, su Rai2, a partire dalle ore 21,20, torna la conduttrice con una serie di interviste: gli ospiti della prima puntata di martedì 29 aprile sono Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs. 🔗dilei.it

Belve anticipazioni, Nathalie Guetta: “Un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto. Non nascere zoc*ola è stato un handicap” - Nathalie Guetta ospite di Belve nella puntata di martedì 29 aprile alle 21.20. ”Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy. Mi devo sperpetuizzare. Penso che chiederò i risarcimenti morali a Don Matteo, non ne sono più uscita”, ha dichiarato. Poi, la confessione: "Un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto" e ancora "Non nascere zoc*ola è stato veramente un handicap".Continua a leggere 🔗fanpage.it